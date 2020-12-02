الإمارات: تسجيل 1285 إصابة بـ"كورونا"
إجمالي عدد المتوفين يصل إلى 580 حالة
سجلت الإمارات 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 580 حالة.
فيروس كورونا الجديد
الإمارات: تسجيل 1285 إصابة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-02
سجلت الإمارات 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 580 حالة.
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:57 PM
الإمارات: تسجيل 1285 إصابة بـ"كورونا"
إجمالي عدد المتوفين يصل إلى 580 حالة
سجلت الإمارات 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 580 حالة.