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"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: تسجيل 1285 إصابة بـ"كورونا"

إجمالي عدد المتوفين يصل إلى 580 حالة

سجلت الإمارات 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 580 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: تسجيل 1285 إصابة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الإمارات 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 580 حالة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
01:57 PM

الإمارات: تسجيل 1285 إصابة بـ"كورونا"

إجمالي عدد المتوفين يصل إلى 580 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين 580 حالة.

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