متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 40% لمواطنين و60%غير سعوديين

276 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1844 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 33478 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 339 متوفىً.