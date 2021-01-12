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"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية

سفارة الإمارات بالرياض تطلق "بودكاست شاهين".. و"العبدالعالي" أول ضيوفها

متحدث "الصحة" سيتحدث عن أسرار نجاح السعودية في مواجهة جائحة كورونا

أطلقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، اليوم، بودكاست "شاهين" ليكون منبراً حوارياً مع أبرز المختصين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يأخذ المستمع في جولة بين مختلف المجالات كالصحة، الرياضة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة، الشباب، المرأة، وصناعة النشر.

وتعرف المنصة الجديدة باسم "بودكاست شاهين"، جاءت تسميتها نسبة إلى الصقر شاهين الذي يتمتع بصفات طالما اعتزّ بها العرب، مثل القوة والإباء والاعتزاز الشديد بالنفس.

ويستضيف، في أولى حلقاته التي ستبث اليوم في مختلف منصات البودكاست، تحت عنوان "في مواجهة كورونا"، مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ليتحدث عن أسرار نجاح المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا؛ خط الدفاع الأول. المملكة العربية السعودية نموذج يحتذى به وبيت خبرة في مواجهة الأزمات الطارئة. التكنولوجيا ضرورة ملحة لخدمة القطاع الصحي.

ويمكن الاستماع للحلقة الأولى وجميع حلقات بودكاست القادمة من خلال مختلف منصات بودكاست أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

Podcastshaheen.com

سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة الإمارات بالرياض تطلق "بودكاست شاهين".. و"العبدالعالي" أول ضيوفها
سبق

أطلقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، اليوم، بودكاست "شاهين" ليكون منبراً حوارياً مع أبرز المختصين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يأخذ المستمع في جولة بين مختلف المجالات كالصحة، الرياضة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة، الشباب، المرأة، وصناعة النشر.

وتعرف المنصة الجديدة باسم "بودكاست شاهين"، جاءت تسميتها نسبة إلى الصقر شاهين الذي يتمتع بصفات طالما اعتزّ بها العرب، مثل القوة والإباء والاعتزاز الشديد بالنفس.

ويستضيف، في أولى حلقاته التي ستبث اليوم في مختلف منصات البودكاست، تحت عنوان "في مواجهة كورونا"، مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ليتحدث عن أسرار نجاح المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا؛ خط الدفاع الأول. المملكة العربية السعودية نموذج يحتذى به وبيت خبرة في مواجهة الأزمات الطارئة. التكنولوجيا ضرورة ملحة لخدمة القطاع الصحي.

ويمكن الاستماع للحلقة الأولى وجميع حلقات بودكاست القادمة من خلال مختلف منصات بودكاست أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

Podcastshaheen.com

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
02:49 PM

سفارة الإمارات بالرياض تطلق "بودكاست شاهين".. و"العبدالعالي" أول ضيوفها

متحدث "الصحة" سيتحدث عن أسرار نجاح السعودية في مواجهة جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، اليوم، بودكاست "شاهين" ليكون منبراً حوارياً مع أبرز المختصين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يأخذ المستمع في جولة بين مختلف المجالات كالصحة، الرياضة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة، الشباب، المرأة، وصناعة النشر.

وتعرف المنصة الجديدة باسم "بودكاست شاهين"، جاءت تسميتها نسبة إلى الصقر شاهين الذي يتمتع بصفات طالما اعتزّ بها العرب، مثل القوة والإباء والاعتزاز الشديد بالنفس.

ويستضيف، في أولى حلقاته التي ستبث اليوم في مختلف منصات البودكاست، تحت عنوان "في مواجهة كورونا"، مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ليتحدث عن أسرار نجاح المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا؛ خط الدفاع الأول. المملكة العربية السعودية نموذج يحتذى به وبيت خبرة في مواجهة الأزمات الطارئة. التكنولوجيا ضرورة ملحة لخدمة القطاع الصحي.

ويمكن الاستماع للحلقة الأولى وجميع حلقات بودكاست القادمة من خلال مختلف منصات بودكاست أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

Podcastshaheen.com

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