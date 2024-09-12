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حضور لافت يشهده مهرجان تمور العقيق الثالث

يستمرّ لمدة أسبوع ويتضمن العديد من الفعاليات

واصل مهرجان تمور العقيق الثالث، فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بالساحة الشعبية للإحتفالات، التي واكبت تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم.

وأوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، أن مهرجان تمور العقيق الثالث الذي انطلق الأربعاء الماضي بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة, يحظى بمشاركة كبيرة من أصحاب المزارع والتجار من خلال عروض المزارعين والمنتجين لأصناف التمور المنتجة من مزارع العقيق، التي تتجاوز أكثر من 1600 مزرعة، وتشتهر بإنتاج التمور بأشكال وأحجام وأصناف مختلفة.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع يتضمن العديد من الفعاليات، إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً النظر إلى أنه ستقام العديد من المحاضرات والندوات خلال فترة المهرجان تبرز أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطاءها وارتباطها بالعادات والتقاليد في المملكة على مد العصور.

وعملت اللجنة المنظمة للمهرجان منذ انطلاقته على التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات والكمامات وأجهزة لقياس درجة الحرارة للزوار والعاملين عند المدخل الرئيسي، ومداخل المعارض المصاحبة، وكذلك توجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتنزهين، مع الحرص على التقيد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مهرجان تمور العقيق الثالث يشهد غداً, أوبريتًا إنشاديًّا بعنوان "عقيق العز", بمشاركة فرقة الباحة للفنون الشعبية.

مهرجان تمور العقيق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حضور لافت يشهده مهرجان تمور العقيق الثالث
سبق

واصل مهرجان تمور العقيق الثالث، فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بالساحة الشعبية للإحتفالات، التي واكبت تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم.

وأوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، أن مهرجان تمور العقيق الثالث الذي انطلق الأربعاء الماضي بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة, يحظى بمشاركة كبيرة من أصحاب المزارع والتجار من خلال عروض المزارعين والمنتجين لأصناف التمور المنتجة من مزارع العقيق، التي تتجاوز أكثر من 1600 مزرعة، وتشتهر بإنتاج التمور بأشكال وأحجام وأصناف مختلفة.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع يتضمن العديد من الفعاليات، إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً النظر إلى أنه ستقام العديد من المحاضرات والندوات خلال فترة المهرجان تبرز أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطاءها وارتباطها بالعادات والتقاليد في المملكة على مد العصور.

وعملت اللجنة المنظمة للمهرجان منذ انطلاقته على التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات والكمامات وأجهزة لقياس درجة الحرارة للزوار والعاملين عند المدخل الرئيسي، ومداخل المعارض المصاحبة، وكذلك توجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتنزهين، مع الحرص على التقيد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مهرجان تمور العقيق الثالث يشهد غداً, أوبريتًا إنشاديًّا بعنوان "عقيق العز", بمشاركة فرقة الباحة للفنون الشعبية.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
03:52 PM

حضور لافت يشهده مهرجان تمور العقيق الثالث

يستمرّ لمدة أسبوع ويتضمن العديد من الفعاليات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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واصل مهرجان تمور العقيق الثالث، فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بالساحة الشعبية للإحتفالات، التي واكبت تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم.

وأوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، أن مهرجان تمور العقيق الثالث الذي انطلق الأربعاء الماضي بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة, يحظى بمشاركة كبيرة من أصحاب المزارع والتجار من خلال عروض المزارعين والمنتجين لأصناف التمور المنتجة من مزارع العقيق، التي تتجاوز أكثر من 1600 مزرعة، وتشتهر بإنتاج التمور بأشكال وأحجام وأصناف مختلفة.

وأشار إلى أن المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع يتضمن العديد من الفعاليات، إضافة لعرض المنتجات الحرفية التقليدية مثل الأدوات والمشغولات اليدوية، لافتاً النظر إلى أنه ستقام العديد من المحاضرات والندوات خلال فترة المهرجان تبرز أهمية شجرة النخيل وكرمها وعطاءها وارتباطها بالعادات والتقاليد في المملكة على مد العصور.

وعملت اللجنة المنظمة للمهرجان منذ انطلاقته على التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات والكمامات وأجهزة لقياس درجة الحرارة للزوار والعاملين عند المدخل الرئيسي، ومداخل المعارض المصاحبة، وكذلك توجيه رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتنزهين، مع الحرص على التقيد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مهرجان تمور العقيق الثالث يشهد غداً, أوبريتًا إنشاديًّا بعنوان "عقيق العز", بمشاركة فرقة الباحة للفنون الشعبية.

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