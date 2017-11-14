بالصور.. لوحة عمرها 55 عامًا ومعرض رقمي لـ"رضوي" ضمن فعاليات "مسك للفنون"

احتفى المعهد برواد الحركة التشكيلية بالسعودية بإبراز جهودهم وأعمالهم

يواصل "معهد مسك للفنون" التابع لـ"مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية" (مسك الخيرية) احتفاءه بالرواد ومؤسسي حركة الفن التشكيلي في السعودية من خلال إبراز جهودهم وأعمالهم، وتقديم سِيَرهم الفنية للجمهور عبر المناسبات المختلفة.

وتفصيلاً، احتفى المعهد في جناحه المشارك ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي 2019 في نسخته الرابعة في فندق الفورسيزونز بالرياض بالفنان التشكيلي السعودي عبدالحليم رضوي -رحمه الله- من خلال تقديم 4 أعمال فنية و3 ديجيتال في معرض بريس الرقمي Brace digital exhibition الذي يستغرق عرضه 3 دقائق.

واشتمل الجناح على لوحة للفنان، عمرها 55 سنة، والأدوات والتقنيات التي كان يستخدمها في الرسم، وقصاصات صحفية عن إنجازاته وأخباره، جمعها بنفسه، وكذلك الأدوات التي كان يستخدمها في رسم لوحاته من خلال خلط اللون بالرمل.

ويُعد معهد مسك للفنون مركزًا ثقافيًّا، يُعنى بالفن والفنانين، ويعمل تحت رعاية مؤسسة مسك الخيرية التي أسسها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2013م.

وتأسس المعهد عام 2017م، ويسعى إلى تشجيع المواهب الفنية الشابة المحلية في المملكة العربية السعودية، والارتقاء بسمعة الفنون السعودية والعربية، وتمكين التبادل والحوار الثقافي العالمي.

يُذكر أن منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة، الذي يختتم أعماله اليوم الخميس تحت عنوان "إعادة صياغة العمل"، يشهد حضورًا كبيرًا، وتغطية إعلامية واسعة من مختلف دول العالم، بمشاركة متحدثين عالميين، وشركاء دوليين، والعديد من ممثلي المؤسسات الشبابية الدولية، وحضور الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية ورياديي الأعمال ومسؤولي القطاعَيْن الحكومي والخاص.





ويشارك في المنتدى المقام في فندق الفورسيزونز بالرياض أكثر من 140 شخصية قيادية وريادية، بينما يحضر 5 آلاف شخص، يمثلون أكثر من 120 دولة حول العالم.

وتشمل فعالياته عقد 50 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة 45 شريك معرفة بخبراتهم عبر مجموعة واسعة من المجالات.