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سقوط قتيل من الشرطة اللبنانية خلال الاشتباكات مع المحتجين

احتراق شاحنة في وسط بيروت

قتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت اليوم (السبت)، احتجاجًا على الانفجار الهائل الذي وقع بميناء بيروت، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وذكر شهود عيان أن حريقًا شب في شاحنة في ساحة رئيسة بوسط بيروت، حيث تجمع المحتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان، وفقًا لـ"رويترز".

احتجاجات لبنان انفجار بيروت

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سقوط قتيل من الشرطة اللبنانية خلال الاشتباكات مع المحتجين
سبق

قتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت اليوم (السبت)، احتجاجًا على الانفجار الهائل الذي وقع بميناء بيروت، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وذكر شهود عيان أن حريقًا شب في شاحنة في ساحة رئيسة بوسط بيروت، حيث تجمع المحتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان، وفقًا لـ"رويترز".

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
09:14 PM

سقوط قتيل من الشرطة اللبنانية خلال الاشتباكات مع المحتجين

احتراق شاحنة في وسط بيروت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت اليوم (السبت)، احتجاجًا على الانفجار الهائل الذي وقع بميناء بيروت، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وذكر شهود عيان أن حريقًا شب في شاحنة في ساحة رئيسة بوسط بيروت، حيث تجمع المحتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان، وفقًا لـ"رويترز".

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