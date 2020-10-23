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العثور على مفقودة "شوقية مكة" بصحة جيدة

خالها تقدّم بالشكر لجهات الأمن على جهود البحث

أوقفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة البحث عن الفتاة المفقودة بـ"شوقية مكة"، بعد العثور عليها بالأمس، بصحة جيدة.

وقال خال الفتاة لـ"سبق"، إنه تم العثور عليها بصحة جيدة، معرباً عن بالغ شكره للجهات الأمنية، وكل مَن شارك في البحث عنها.

وكانت الفتاة قد فُقدت في حي الشوقية بمكة المكرّمة، قبل يومين، وتقدم ذووها ببلاغ إلى شرطة الكعكية للبحث عنها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على مفقودة "شوقية مكة" بصحة جيدة
سبق

أوقفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة البحث عن الفتاة المفقودة بـ"شوقية مكة"، بعد العثور عليها بالأمس، بصحة جيدة.

وقال خال الفتاة لـ"سبق"، إنه تم العثور عليها بصحة جيدة، معرباً عن بالغ شكره للجهات الأمنية، وكل مَن شارك في البحث عنها.

وكانت الفتاة قد فُقدت في حي الشوقية بمكة المكرّمة، قبل يومين، وتقدم ذووها ببلاغ إلى شرطة الكعكية للبحث عنها.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:21 PM

العثور على مفقودة "شوقية مكة" بصحة جيدة

خالها تقدّم بالشكر لجهات الأمن على جهود البحث

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
8,196

أوقفت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة البحث عن الفتاة المفقودة بـ"شوقية مكة"، بعد العثور عليها بالأمس، بصحة جيدة.

وقال خال الفتاة لـ"سبق"، إنه تم العثور عليها بصحة جيدة، معرباً عن بالغ شكره للجهات الأمنية، وكل مَن شارك في البحث عنها.

وكانت الفتاة قد فُقدت في حي الشوقية بمكة المكرّمة، قبل يومين، وتقدم ذووها ببلاغ إلى شرطة الكعكية للبحث عنها.

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