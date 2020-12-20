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بعد 80 يوماً من رحيل والده.. وفاة الشيخ ناصر نجل أمير الكويت الراحل

عن عمر ناهز 72 عاماً وبعد صراع طويل مع المرض

رحل عن عالمنا، الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد 80 يوماً من وفاة والده أمير الكويت السابق الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز 72 عاماً.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقاً. وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وُلد الشيخ ناصر رحمه الله في قصر الشعب، في الـ 27 من أبريل عام 1948 وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.

الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت

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بعد 80 يوماً من رحيل والده.. وفاة الشيخ ناصر نجل أمير الكويت الراحل
سبق

رحل عن عالمنا، الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد 80 يوماً من وفاة والده أمير الكويت السابق الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز 72 عاماً.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقاً. وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وُلد الشيخ ناصر رحمه الله في قصر الشعب، في الـ 27 من أبريل عام 1948 وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
03:33 PM

بعد 80 يوماً من رحيل والده.. وفاة الشيخ ناصر نجل أمير الكويت الراحل

عن عمر ناهز 72 عاماً وبعد صراع طويل مع المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,014

رحل عن عالمنا، الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد 80 يوماً من وفاة والده أمير الكويت السابق الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز 72 عاماً.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقاً. وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وُلد الشيخ ناصر رحمه الله في قصر الشعب، في الـ 27 من أبريل عام 1948 وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.

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