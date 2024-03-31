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الحصيني: الحرارة تنخفض 8 درجات بهذه المناطق غداً

أمطار قادمة على الرياض وتبوك والقصيم والشمالية والجوف

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة من 5 إلى 8 درجات تشهده أجزاءٌ عدة من المملكة من هطولات مطرية على مناطق: الرياض وتبوك والشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله من غد الإثنين يطرأ انخفاضٌ في الحرارة، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وثماني درجات مئوية، مما يعني عودة الأجواء الباردة ليلاً والصباح الباكر إلى الأجزاء الشمالية من المملكة، والباردة نسبياً على الوسطى وشمال المدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وباقي المناطق لطيف.

وأضاف: توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤ ساعة" القادمة من مساء اليوم الأحد إلى يوم الإثنين -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وشرق القصيم وتبوك والشمالية والجوف والشرقية والكويت، مع رياح مثيرة للغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: الحرارة تنخفض 8 درجات بهذه المناطق غداً
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة من 5 إلى 8 درجات تشهده أجزاءٌ عدة من المملكة من هطولات مطرية على مناطق: الرياض وتبوك والشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله من غد الإثنين يطرأ انخفاضٌ في الحرارة، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وثماني درجات مئوية، مما يعني عودة الأجواء الباردة ليلاً والصباح الباكر إلى الأجزاء الشمالية من المملكة، والباردة نسبياً على الوسطى وشمال المدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وباقي المناطق لطيف.

وأضاف: توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤ ساعة" القادمة من مساء اليوم الأحد إلى يوم الإثنين -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وشرق القصيم وتبوك والشمالية والجوف والشرقية والكويت، مع رياح مثيرة للغبار.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:01 PM

الحصيني: الحرارة تنخفض 8 درجات بهذه المناطق غداً

أمطار قادمة على الرياض وتبوك والقصيم والشمالية والجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة من 5 إلى 8 درجات تشهده أجزاءٌ عدة من المملكة من هطولات مطرية على مناطق: الرياض وتبوك والشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحمد لله من غد الإثنين يطرأ انخفاضٌ في الحرارة، ويراوح هذا الانخفاض بين خمس وثماني درجات مئوية، مما يعني عودة الأجواء الباردة ليلاً والصباح الباكر إلى الأجزاء الشمالية من المملكة، والباردة نسبياً على الوسطى وشمال المدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وباقي المناطق لطيف.

وأضاف: توقعات الأمطار خلال الـ "٢٤ ساعة" القادمة من مساء اليوم الأحد إلى يوم الإثنين -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وشرق القصيم وتبوك والشمالية والجوف والشرقية والكويت، مع رياح مثيرة للغبار.

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