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مصرع الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة لرسول الله حرقاً وتفحم جثته

إثر اصطدام سيارة الشرطة التي كان يستقلها لحمايته بشاحنة

أفادت وسائل إعلام سويدية أن الرسام السويدي، لارش فيلكس؛ صاحب الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) لقي مصرعه محروقاً، من جرّاء اصطدام سيارة شرطة مدنية كان يستقلها برفقة ضابطَي شرطة من أجل حمايته بشاحنة؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في السيارة وتفحم جثته، حسب جريدة "تايمز" الأمريكية.

وأكّدت وكالة الأنباء السويدية "تي تي إن"، أن فيليكس يعيش في حماية الشرطة منذ الرسومات المسيئة للرسول.

وأفاد موقع "Aftenposten" السويدي، أن فيليكس البالغ من العمر (75 عاماً) مات حرقاً، إثر حادث تصادم سيارة الشرطة بشاحنة على الطريق السريع E4 خارج ماركارد في السويد، الأحد، ووفاة ضابطَي الشرطة في الحادث أيضاً، فقد كانا جزءاً من مجموعة الحماية الشخصية للشرطة السويدية، حسب بيان الشرطة، وتجري السلطات حالياً تحقيقات للكشف عن أسباب الحادث.

وكان فيليكس؛ قد قام بنشر الرسوم المسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، في صحيفة "نيركيس اليهاندا" السويدية اليومية عام 2007، التي أثارت غضباً عارماً بين المسلمين في شتى أنحاء العالم.

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مصرع الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة لرسول الله حرقاً وتفحم جثته
سبق

أفادت وسائل إعلام سويدية أن الرسام السويدي، لارش فيلكس؛ صاحب الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) لقي مصرعه محروقاً، من جرّاء اصطدام سيارة شرطة مدنية كان يستقلها برفقة ضابطَي شرطة من أجل حمايته بشاحنة؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في السيارة وتفحم جثته، حسب جريدة "تايمز" الأمريكية.

وأكّدت وكالة الأنباء السويدية "تي تي إن"، أن فيليكس يعيش في حماية الشرطة منذ الرسومات المسيئة للرسول.

وأفاد موقع "Aftenposten" السويدي، أن فيليكس البالغ من العمر (75 عاماً) مات حرقاً، إثر حادث تصادم سيارة الشرطة بشاحنة على الطريق السريع E4 خارج ماركارد في السويد، الأحد، ووفاة ضابطَي الشرطة في الحادث أيضاً، فقد كانا جزءاً من مجموعة الحماية الشخصية للشرطة السويدية، حسب بيان الشرطة، وتجري السلطات حالياً تحقيقات للكشف عن أسباب الحادث.

وكان فيليكس؛ قد قام بنشر الرسوم المسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، في صحيفة "نيركيس اليهاندا" السويدية اليومية عام 2007، التي أثارت غضباً عارماً بين المسلمين في شتى أنحاء العالم.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:29 AM

مصرع الرسام السويدي صاحب الرسوم المسيئة لرسول الله حرقاً وتفحم جثته

إثر اصطدام سيارة الشرطة التي كان يستقلها لحمايته بشاحنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
11,045

أفادت وسائل إعلام سويدية أن الرسام السويدي، لارش فيلكس؛ صاحب الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) لقي مصرعه محروقاً، من جرّاء اصطدام سيارة شرطة مدنية كان يستقلها برفقة ضابطَي شرطة من أجل حمايته بشاحنة؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في السيارة وتفحم جثته، حسب جريدة "تايمز" الأمريكية.

وأكّدت وكالة الأنباء السويدية "تي تي إن"، أن فيليكس يعيش في حماية الشرطة منذ الرسومات المسيئة للرسول.

وأفاد موقع "Aftenposten" السويدي، أن فيليكس البالغ من العمر (75 عاماً) مات حرقاً، إثر حادث تصادم سيارة الشرطة بشاحنة على الطريق السريع E4 خارج ماركارد في السويد، الأحد، ووفاة ضابطَي الشرطة في الحادث أيضاً، فقد كانا جزءاً من مجموعة الحماية الشخصية للشرطة السويدية، حسب بيان الشرطة، وتجري السلطات حالياً تحقيقات للكشف عن أسباب الحادث.

وكان فيليكس؛ قد قام بنشر الرسوم المسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، في صحيفة "نيركيس اليهاندا" السويدية اليومية عام 2007، التي أثارت غضباً عارماً بين المسلمين في شتى أنحاء العالم.

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