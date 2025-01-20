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الشهر المقبل .. "وزير التعليم" يرعى مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس

تستضيفه جامعة "المؤسِّس" بمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب

تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز، الشهر المقبل، فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 6 /2 / 2020م ، وبمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

من جانبه، رحب مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ بالوفود المشاركة من الجامعات الخليجية في مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس، الذي يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس، وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، مقدماً شكره لوزير التعليم على الرعاية الكريمة للمهرجان ودعمه غير المحدود للمسرح الجامعي الذي أسهم في إبراز المواهب الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.

بدوره، أكّد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني؛ أن المهرجان يعد من أبرز ملامح مسيرة العمل المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل عام، وبالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم الإبداعات الطلابية وتأهيل قدراتهم بشكل مميز من خلال اللقاء المشترك مع بعضهم بعضاً ومع المختصين في المجال من الإداريين والفنيين.

وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني؛ بأن المهرجان يشتمل على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، إضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.

جامعة الملك عبدالعزيز وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ فعاليات مهرجان المسرح الخليجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشهر المقبل .. "وزير التعليم" يرعى مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس
سبق

تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز، الشهر المقبل، فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 6 /2 / 2020م ، وبمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

من جانبه، رحب مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ بالوفود المشاركة من الجامعات الخليجية في مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس، الذي يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس، وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، مقدماً شكره لوزير التعليم على الرعاية الكريمة للمهرجان ودعمه غير المحدود للمسرح الجامعي الذي أسهم في إبراز المواهب الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.

بدوره، أكّد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني؛ أن المهرجان يعد من أبرز ملامح مسيرة العمل المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل عام، وبالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم الإبداعات الطلابية وتأهيل قدراتهم بشكل مميز من خلال اللقاء المشترك مع بعضهم بعضاً ومع المختصين في المجال من الإداريين والفنيين.

وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني؛ بأن المهرجان يشتمل على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، إضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
01:56 PM

الشهر المقبل .. "وزير التعليم" يرعى مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس

تستضيفه جامعة "المؤسِّس" بمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز، الشهر المقبل، فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 6 /2 / 2020م ، وبمشاركة 12 جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

من جانبه، رحب مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ بالوفود المشاركة من الجامعات الخليجية في مهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس، الذي يهدف إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس، وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، مقدماً شكره لوزير التعليم على الرعاية الكريمة للمهرجان ودعمه غير المحدود للمسرح الجامعي الذي أسهم في إبراز المواهب الشبابية في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف.

بدوره، أكّد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني؛ أن المهرجان يعد من أبرز ملامح مسيرة العمل المشترك تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكل عام، وبالتنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم الإبداعات الطلابية وتأهيل قدراتهم بشكل مميز من خلال اللقاء المشترك مع بعضهم بعضاً ومع المختصين في المجال من الإداريين والفنيين.

وأفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني؛ بأن المهرجان يشتمل على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، إضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل والإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.

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