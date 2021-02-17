مركز أزمات حائل يُغلق ٤ منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية

بعد جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الوقائية

أغلقت الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، أربع منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وذلك بعد جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس.

وأكد وكيل إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل بن صالح آل الشيخ، حرص أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز، ونائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على ‏تطبيق أعلى معايير الرقابة على الإجراءات الاحترازية والاستمرار على ذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة في المركز حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيًا الله بأن يحفظ الجميع ويديم على الوطن أمنه واستقراره.