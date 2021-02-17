النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز أزمات حائل يُغلق ٤ منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية

بعد جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الوقائية

أغلقت الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، أربع منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وذلك بعد جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس.

وأكد وكيل إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل بن صالح آل الشيخ، حرص أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز، ونائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على ‏تطبيق أعلى معايير الرقابة على الإجراءات الاحترازية والاستمرار على ذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة في المركز حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيًا الله بأن يحفظ الجميع ويديم على الوطن أمنه واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز أزمات حائل يُغلق ٤ منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، أربع منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وذلك بعد جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس.

وأكد وكيل إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل بن صالح آل الشيخ، حرص أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز، ونائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على ‏تطبيق أعلى معايير الرقابة على الإجراءات الاحترازية والاستمرار على ذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة في المركز حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيًا الله بأن يحفظ الجميع ويديم على الوطن أمنه واستقراره.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
10:00 PM

مركز أزمات حائل يُغلق ٤ منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية

بعد جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الوقائية

A A A
خالد السليمي - حائل
0
729

أغلقت الجهات المشاركة في مركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، أربع منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، وذلك بعد جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس.

وأكد وكيل إمارة منطقة حائل الرئيس التنفيذي لمركز إدارة الأزمات عادل بن صالح آل الشيخ، حرص أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز، ونائبه نائب رئيس اللجنة العليا لإدارة المركز الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، على ‏تطبيق أعلى معايير الرقابة على الإجراءات الاحترازية والاستمرار على ذلك بالتنسيق بين الجهات المشاركة في المركز حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، داعيًا الله بأن يحفظ الجميع ويديم على الوطن أمنه واستقراره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,933
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,580

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة