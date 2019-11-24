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"جارديم" يعلن تشكيلة الهلال للنهائي المرتقب أمام بوهانج ستيلرز.. تعرّف عليها

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول البرتغالي ليوناردو جارديم، عن التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 والتي يواجه فيها نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي والمقررة مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت تشكيلة الهلال على النحو التالي: حراسة المرمى عبدالله المعيوف، رباعي خط الدفاع: محمد البريك وناصر الدوسري متعب الفرج، جانغ هيون سو، وفي خط الوسط يأتي سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد كنو ، ماتيوس بيريرا، أما خط المقدمة يقوده الفرنسي بافتيمبي قوميز والمالي موسى ماريغا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"جارديم" يعلن تشكيلة الهلال للنهائي المرتقب أمام بوهانج ستيلرز.. تعرّف عليها
سبق

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول البرتغالي ليوناردو جارديم، عن التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 والتي يواجه فيها نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي والمقررة مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت تشكيلة الهلال على النحو التالي: حراسة المرمى عبدالله المعيوف، رباعي خط الدفاع: محمد البريك وناصر الدوسري متعب الفرج، جانغ هيون سو، وفي خط الوسط يأتي سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد كنو ، ماتيوس بيريرا، أما خط المقدمة يقوده الفرنسي بافتيمبي قوميز والمالي موسى ماريغا.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
06:17 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:17 AM

"جارديم" يعلن تشكيلة الهلال للنهائي المرتقب أمام بوهانج ستيلرز.. تعرّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول البرتغالي ليوناردو جارديم، عن التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 والتي يواجه فيها نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي والمقررة مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت تشكيلة الهلال على النحو التالي: حراسة المرمى عبدالله المعيوف، رباعي خط الدفاع: محمد البريك وناصر الدوسري متعب الفرج، جانغ هيون سو، وفي خط الوسط يأتي سلمان الفرج، سالم الدوسري، محمد كنو ، ماتيوس بيريرا، أما خط المقدمة يقوده الفرنسي بافتيمبي قوميز والمالي موسى ماريغا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
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