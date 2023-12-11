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863 جولة على مصانع المياه والثلج ترصد عدداً من المخالفات

بينها تدني التهوية وكفاءة العاملين وإغلاق 39 مصنعاً في 2017

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المخالفات التي ضبطتها الهيئة في مصانع المياه والثلج التي تم إغلاقها مؤخراً، تراوحت بين تدني مستوى التهوية والإضاءة، وبين كفاءة العاملين في تلك المصانع.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور عبدالرحمن السلطان، خلال مداخلته مع برنامج "أخباركم" على قناة "المجد"، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل ضمن جدول زمني للرقابة على مصانع تعبئة المياه والثلج، وخلال الفترة الماضية قام مفتشو الهيئة بـ 863 جولة تفتيشية من خلال اللجان المختلفة في مناطق المملكة.
ولفت "السلطان" إلى أن بعض المخالفات المتشابهة في بعض المصانع كانت فتحات الأسقف والجدران، وتدني مستوى التهوية والإضاءة وأنظمة الجودة والجودة الشاملة، وكفاءة العاملين، والعمل بالملاحظات على البيئة المحيطة على المصنع، والمصانع التي لا تلتزم بها يتم غلق خط الإنتاج، لحين التأكد والقيام بالإجراءات التصحيحية.
وأضاف أنه لا يتم سحب المياه مباشرة من الأسواق، بل تقوم الهيئة بالتحذير عندما يكون هناك ضرر مباشر للصحة العامة، منوهاً إلى أن المستهلك هو العيْن الأولى للرقابة على ما يتم تسويقه بالمملكة، وجميع مياه الشرب المعبأة مسجلة عن طريق الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي يمكن التعرف عليها عبر تطبيق الجوال "بك نهتم" الذي يعمل على خدمة مسح الباركود الموجود بعلب المياه والمعرفة ومن خلالها على كل تفاصيل المنتج.
وبيّن "السلطان" أن العمليات المرتبطة بأخذ عينات من المياه المعبأة وإجراء الاختبارات عليها سواء كانت فيزيائية أو كيمائية أو الأحياء الدقيقة، والتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، تم تدشينها في هيئة الغذاء والدواء.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أغلقت خطوط الإنتاج في 39 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 2017.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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863 جولة على مصانع المياه والثلج ترصد عدداً من المخالفات
سبق

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المخالفات التي ضبطتها الهيئة في مصانع المياه والثلج التي تم إغلاقها مؤخراً، تراوحت بين تدني مستوى التهوية والإضاءة، وبين كفاءة العاملين في تلك المصانع.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور عبدالرحمن السلطان، خلال مداخلته مع برنامج "أخباركم" على قناة "المجد"، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل ضمن جدول زمني للرقابة على مصانع تعبئة المياه والثلج، وخلال الفترة الماضية قام مفتشو الهيئة بـ 863 جولة تفتيشية من خلال اللجان المختلفة في مناطق المملكة.
ولفت "السلطان" إلى أن بعض المخالفات المتشابهة في بعض المصانع كانت فتحات الأسقف والجدران، وتدني مستوى التهوية والإضاءة وأنظمة الجودة والجودة الشاملة، وكفاءة العاملين، والعمل بالملاحظات على البيئة المحيطة على المصنع، والمصانع التي لا تلتزم بها يتم غلق خط الإنتاج، لحين التأكد والقيام بالإجراءات التصحيحية.
وأضاف أنه لا يتم سحب المياه مباشرة من الأسواق، بل تقوم الهيئة بالتحذير عندما يكون هناك ضرر مباشر للصحة العامة، منوهاً إلى أن المستهلك هو العيْن الأولى للرقابة على ما يتم تسويقه بالمملكة، وجميع مياه الشرب المعبأة مسجلة عن طريق الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي يمكن التعرف عليها عبر تطبيق الجوال "بك نهتم" الذي يعمل على خدمة مسح الباركود الموجود بعلب المياه والمعرفة ومن خلالها على كل تفاصيل المنتج.
وبيّن "السلطان" أن العمليات المرتبطة بأخذ عينات من المياه المعبأة وإجراء الاختبارات عليها سواء كانت فيزيائية أو كيمائية أو الأحياء الدقيقة، والتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، تم تدشينها في هيئة الغذاء والدواء.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أغلقت خطوط الإنتاج في 39 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 2017.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
01:52 PM

863 جولة على مصانع المياه والثلج ترصد عدداً من المخالفات

بينها تدني التهوية وكفاءة العاملين وإغلاق 39 مصنعاً في 2017

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زيد الخمشي - الرياض
3
2,568

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن المخالفات التي ضبطتها الهيئة في مصانع المياه والثلج التي تم إغلاقها مؤخراً، تراوحت بين تدني مستوى التهوية والإضاءة، وبين كفاءة العاملين في تلك المصانع.
وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور عبدالرحمن السلطان، خلال مداخلته مع برنامج "أخباركم" على قناة "المجد"، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل ضمن جدول زمني للرقابة على مصانع تعبئة المياه والثلج، وخلال الفترة الماضية قام مفتشو الهيئة بـ 863 جولة تفتيشية من خلال اللجان المختلفة في مناطق المملكة.
ولفت "السلطان" إلى أن بعض المخالفات المتشابهة في بعض المصانع كانت فتحات الأسقف والجدران، وتدني مستوى التهوية والإضاءة وأنظمة الجودة والجودة الشاملة، وكفاءة العاملين، والعمل بالملاحظات على البيئة المحيطة على المصنع، والمصانع التي لا تلتزم بها يتم غلق خط الإنتاج، لحين التأكد والقيام بالإجراءات التصحيحية.
وأضاف أنه لا يتم سحب المياه مباشرة من الأسواق، بل تقوم الهيئة بالتحذير عندما يكون هناك ضرر مباشر للصحة العامة، منوهاً إلى أن المستهلك هو العيْن الأولى للرقابة على ما يتم تسويقه بالمملكة، وجميع مياه الشرب المعبأة مسجلة عن طريق الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي يمكن التعرف عليها عبر تطبيق الجوال "بك نهتم" الذي يعمل على خدمة مسح الباركود الموجود بعلب المياه والمعرفة ومن خلالها على كل تفاصيل المنتج.
وبيّن "السلطان" أن العمليات المرتبطة بأخذ عينات من المياه المعبأة وإجراء الاختبارات عليها سواء كانت فيزيائية أو كيمائية أو الأحياء الدقيقة، والتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، تم تدشينها في هيئة الغذاء والدواء.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أغلقت خطوط الإنتاج في 39 مصنعاً لمياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 2017.

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