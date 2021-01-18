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استئناف الحركة التجارية مع قطر بوصول 27 حاوية إلى ميناء الملك عبدالعزيز

الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي بدأت أعمالها الأسبوع الماضي

كشف ميناء الملك عبدالعزيز عن وصول 27 حاوية قادمة من قطر، حيث جاء ذلك في تغريدة للميناء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ورد فيها: "استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبدالعزيز".

ويعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام "الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي؛ حيث يعد ميناء البوابة الرئيسة لدخول البضائع من أنحاء العالم كافة إلى المنطقتيْن الشرقية والوسطى من المملكة، إضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصّصة كصناعة النفط"، وفقاً لموقع الميناء الرسمي.

ومطلع الأسبوع الماضي، بدأت الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ يومها عدداً من القادمين مع بدء افتتاحه، وتمّ إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكّد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقّق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استئناف الحركة التجارية مع قطر بوصول 27 حاوية إلى ميناء الملك عبدالعزيز
سبق

كشف ميناء الملك عبدالعزيز عن وصول 27 حاوية قادمة من قطر، حيث جاء ذلك في تغريدة للميناء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ورد فيها: "استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبدالعزيز".

ويعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام "الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي؛ حيث يعد ميناء البوابة الرئيسة لدخول البضائع من أنحاء العالم كافة إلى المنطقتيْن الشرقية والوسطى من المملكة، إضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصّصة كصناعة النفط"، وفقاً لموقع الميناء الرسمي.

ومطلع الأسبوع الماضي، بدأت الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ يومها عدداً من القادمين مع بدء افتتاحه، وتمّ إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكّد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقّق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
09:44 AM

استئناف الحركة التجارية مع قطر بوصول 27 حاوية إلى ميناء الملك عبدالعزيز

الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي بدأت أعمالها الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف ميناء الملك عبدالعزيز عن وصول 27 حاوية قادمة من قطر، حيث جاء ذلك في تغريدة للميناء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ورد فيها: "استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبدالعزيز".

ويعد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام "الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي؛ حيث يعد ميناء البوابة الرئيسة لدخول البضائع من أنحاء العالم كافة إلى المنطقتيْن الشرقية والوسطى من المملكة، إضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصّصة كصناعة النفط"، وفقاً لموقع الميناء الرسمي.

ومطلع الأسبوع الماضي، بدأت الجمارك السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة أعمالها في المنفذ، حيث استقبل المنفذ يومها عدداً من القادمين مع بدء افتتاحه، وتمّ إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

وكانت الجمارك السعودية قد بدأت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ فور إعلان الاتفاق بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، بتهيئة وتجهيز المنفذ من جميع الجوانب الفنية والتشغيلية وإكمال جميع الاستعدادات والخدمات، إلى جانب التأكّد من توافر جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تُحقّق تقديم خدمات جمركية متميزة لجميع العابرين من خلاله.

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