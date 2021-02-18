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"القادسية" يزيد جراح "النصر" ويهوي به للمركز التاسع

"حمدالله " تواضع .. و بيتروس" يضيع ركلة جزاء

زاد القادسية من جراح النصراويين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم عقب التغلب عليه بهدف نظيف.

وانتهت المباراة التي جمعت القادسية مع النصر ضمن مباريات الجولة الـ 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الأول بهدف نظيف.

هدف المباراة جاء عن طريق محترف القادسية اديسون داكروز في الدقيقة 23 من عمر المباراة علماً بأن محترف النصر بيتروس أضاع ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 71.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب القادسية حمد اليامي في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 28 في حين يتوقف رصيد النصر عند النقطة 25 .

القادسية النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"القادسية" يزيد جراح "النصر" ويهوي به للمركز التاسع
سبق

زاد القادسية من جراح النصراويين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم عقب التغلب عليه بهدف نظيف.

وانتهت المباراة التي جمعت القادسية مع النصر ضمن مباريات الجولة الـ 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الأول بهدف نظيف.

هدف المباراة جاء عن طريق محترف القادسية اديسون داكروز في الدقيقة 23 من عمر المباراة علماً بأن محترف النصر بيتروس أضاع ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 71.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب القادسية حمد اليامي في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 28 في حين يتوقف رصيد النصر عند النقطة 25 .

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
08:27 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
09:52 PM

"القادسية" يزيد جراح "النصر" ويهوي به للمركز التاسع

"حمدالله " تواضع .. و بيتروس" يضيع ركلة جزاء

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
1,750

زاد القادسية من جراح النصراويين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم عقب التغلب عليه بهدف نظيف.

وانتهت المباراة التي جمعت القادسية مع النصر ضمن مباريات الجولة الـ 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز الأول بهدف نظيف.

هدف المباراة جاء عن طريق محترف القادسية اديسون داكروز في الدقيقة 23 من عمر المباراة علماً بأن محترف النصر بيتروس أضاع ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 71.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب القادسية حمد اليامي في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 28 في حين يتوقف رصيد النصر عند النقطة 25 .

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