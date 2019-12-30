النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترشيد" تستكمل إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية بالرياض

تمثل المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع "التعليم" لضمان الاستخدام الأمثل للكهرباء

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل الحزم الأولى والثانية والثالثة من مشروعاتها الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية من مدارس مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وتمثل المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم، والتي تأتي لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية الرامية إلى جعل البيئة المدرسية أكثر حيوية وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن الشركة بدأت أعمالها بتاريخ 1440 /8 /26هـ، حيث أعادت الشركة تأهيل المدارس الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة بما يوفر البيئة المدرسية الملائمة، وبما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والمعلمين بالمدارس.

وأشار إلى أن الحزم الأولى والثانية والثالثة تتضمن 126 مدرسة بمساحة إجمالية قدرها (607,635) متراً مربعاً، فيما يبلغ عدد المعلمين والطلاب المستفيدين من تلك المباني حوالي (79,310) معلمين وطلاب، ويصل إجمالي الاستهلاك الكهربائي الحالي أكثر من (31,407,000) كيلو واط ساعة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك الكهربائي إلى حوالي (24,948,364) كيلو واط/ ساعة، أي بنسبة خفض متوقعة بأكثر من 21% حيث قامت ( ترشيد ) بتغيير وحدات الإضاءة الحالية وعددها (70,152) وحدة بإضاءة (ليد) موفرة للطاقة، تتميز بانبعاثات حرارية أقل، وبنشر الضوء في الصالات والممرات والقاعات المدرسية بشكل متساو حيث أخذ في الاعتبار معدل المساحات والإضاءة اللازمة لكل مساحة بالمتر المربع لتحقيق الانتشار المطلوب، وبالتالي سهولة تعامل المعلم والطالب مع الأدوات المدرسية والوسائل التعليمية قراءة وكتابة. وإضافة إلى الأداء الأفضل للإضاءة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 4,211 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وهذه تعادل زراعة 70,000 شتلة سنوياً.

وأضاف أن أعمال إعادة تأهيل المباني المدرسية شملت دراسة وتحليل الاستهلاك الكهربائي الحالي لأجهزة التكييف في المدارس؛ حيث قامت الشركة بزراعة أجهزة استشعار ذكية في 48 مدرسة بنين وبنات موزعة على مختلف مناطق المملكة، بهدف تقييم نمط الاستهلاك الحالي في مختلف المباني مدة سنة كاملة لمعرفة تأثير استهلاك أجهزة التكييف والإنارة على إجمالي الاستهلاك الكهربائي في المباني المدرسية، حيث تشمل هذه الدراسة تركيب أجهزة قياس أداء أنظمة التكييف ووحدات الإضاءة لمراقبة مستوى التشغيل عن بعد، وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة من كفاءة الطاقة.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تقوم حالياً على إعادة تأهيل عدد من مباني الجامعات الحكومية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والتي تستهدف رفع كفاءة الطاقة وأيضاً خفض الاستهلاك، والذي يأتي ضمن أهداف الشركة الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ترشيد" تستكمل إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية بالرياض
سبق

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل الحزم الأولى والثانية والثالثة من مشروعاتها الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية من مدارس مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وتمثل المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم، والتي تأتي لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية الرامية إلى جعل البيئة المدرسية أكثر حيوية وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن الشركة بدأت أعمالها بتاريخ 1440 /8 /26هـ، حيث أعادت الشركة تأهيل المدارس الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة بما يوفر البيئة المدرسية الملائمة، وبما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والمعلمين بالمدارس.

وأشار إلى أن الحزم الأولى والثانية والثالثة تتضمن 126 مدرسة بمساحة إجمالية قدرها (607,635) متراً مربعاً، فيما يبلغ عدد المعلمين والطلاب المستفيدين من تلك المباني حوالي (79,310) معلمين وطلاب، ويصل إجمالي الاستهلاك الكهربائي الحالي أكثر من (31,407,000) كيلو واط ساعة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك الكهربائي إلى حوالي (24,948,364) كيلو واط/ ساعة، أي بنسبة خفض متوقعة بأكثر من 21% حيث قامت ( ترشيد ) بتغيير وحدات الإضاءة الحالية وعددها (70,152) وحدة بإضاءة (ليد) موفرة للطاقة، تتميز بانبعاثات حرارية أقل، وبنشر الضوء في الصالات والممرات والقاعات المدرسية بشكل متساو حيث أخذ في الاعتبار معدل المساحات والإضاءة اللازمة لكل مساحة بالمتر المربع لتحقيق الانتشار المطلوب، وبالتالي سهولة تعامل المعلم والطالب مع الأدوات المدرسية والوسائل التعليمية قراءة وكتابة. وإضافة إلى الأداء الأفضل للإضاءة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 4,211 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وهذه تعادل زراعة 70,000 شتلة سنوياً.

وأضاف أن أعمال إعادة تأهيل المباني المدرسية شملت دراسة وتحليل الاستهلاك الكهربائي الحالي لأجهزة التكييف في المدارس؛ حيث قامت الشركة بزراعة أجهزة استشعار ذكية في 48 مدرسة بنين وبنات موزعة على مختلف مناطق المملكة، بهدف تقييم نمط الاستهلاك الحالي في مختلف المباني مدة سنة كاملة لمعرفة تأثير استهلاك أجهزة التكييف والإنارة على إجمالي الاستهلاك الكهربائي في المباني المدرسية، حيث تشمل هذه الدراسة تركيب أجهزة قياس أداء أنظمة التكييف ووحدات الإضاءة لمراقبة مستوى التشغيل عن بعد، وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة من كفاءة الطاقة.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تقوم حالياً على إعادة تأهيل عدد من مباني الجامعات الحكومية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والتي تستهدف رفع كفاءة الطاقة وأيضاً خفض الاستهلاك، والذي يأتي ضمن أهداف الشركة الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
11:37 PM

"ترشيد" تستكمل إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية بالرياض

تمثل المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع "التعليم" لضمان الاستخدام الأمثل للكهرباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل الحزم الأولى والثانية والثالثة من مشروعاتها الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الطاقة في 126 مدرسة حكومية من مدارس مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وتمثل المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم، والتي تأتي لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية الرامية إلى جعل البيئة المدرسية أكثر حيوية وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن الشركة بدأت أعمالها بتاريخ 1440 /8 /26هـ، حيث أعادت الشركة تأهيل المدارس الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة بما يوفر البيئة المدرسية الملائمة، وبما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والمعلمين بالمدارس.

وأشار إلى أن الحزم الأولى والثانية والثالثة تتضمن 126 مدرسة بمساحة إجمالية قدرها (607,635) متراً مربعاً، فيما يبلغ عدد المعلمين والطلاب المستفيدين من تلك المباني حوالي (79,310) معلمين وطلاب، ويصل إجمالي الاستهلاك الكهربائي الحالي أكثر من (31,407,000) كيلو واط ساعة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك الكهربائي إلى حوالي (24,948,364) كيلو واط/ ساعة، أي بنسبة خفض متوقعة بأكثر من 21% حيث قامت ( ترشيد ) بتغيير وحدات الإضاءة الحالية وعددها (70,152) وحدة بإضاءة (ليد) موفرة للطاقة، تتميز بانبعاثات حرارية أقل، وبنشر الضوء في الصالات والممرات والقاعات المدرسية بشكل متساو حيث أخذ في الاعتبار معدل المساحات والإضاءة اللازمة لكل مساحة بالمتر المربع لتحقيق الانتشار المطلوب، وبالتالي سهولة تعامل المعلم والطالب مع الأدوات المدرسية والوسائل التعليمية قراءة وكتابة. وإضافة إلى الأداء الأفضل للإضاءة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 4,211 طن من انبعاثات الكربون الضارة، وهذه تعادل زراعة 70,000 شتلة سنوياً.

وأضاف أن أعمال إعادة تأهيل المباني المدرسية شملت دراسة وتحليل الاستهلاك الكهربائي الحالي لأجهزة التكييف في المدارس؛ حيث قامت الشركة بزراعة أجهزة استشعار ذكية في 48 مدرسة بنين وبنات موزعة على مختلف مناطق المملكة، بهدف تقييم نمط الاستهلاك الحالي في مختلف المباني مدة سنة كاملة لمعرفة تأثير استهلاك أجهزة التكييف والإنارة على إجمالي الاستهلاك الكهربائي في المباني المدرسية، حيث تشمل هذه الدراسة تركيب أجهزة قياس أداء أنظمة التكييف ووحدات الإضاءة لمراقبة مستوى التشغيل عن بعد، وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة من كفاءة الطاقة.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) تقوم حالياً على إعادة تأهيل عدد من مباني الجامعات الحكومية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والتي تستهدف رفع كفاءة الطاقة وأيضاً خفض الاستهلاك، والذي يأتي ضمن أهداف الشركة الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق المعايير العالمية والمواصفات السعودية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,055
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,606
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,973
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,508

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة