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الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية للعام 2021

تشمل "المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية والرقابة على الأداء

أعلن الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، إطلاق برامجه التدريبية لهذا العام 2021م لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.


وأوضح المستشار مدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد البرامج التدريبية المزمع تقديمها تشمل (39) برنامجاً تدريبياً في المجالات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما من مهام وأعمال، وتشمل البرامج التدريبية: "المراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة باستخدام برنامج الآيديا، والمحاسبة لغير المحاسبين، والمشتريات والمنافسات الحكومية"، الهادفة إلى تنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الجهات، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمالي المهني لتعزيز مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.


وبيّن الدكتور الغامدي أن التسجيل في هذه البرامج موزعة على أربع مراحل خلال العام، وأن التسجيل في المرحلة الأولى يبدأ من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الموافق 17/ 1/ 2021م، من خلال موقع الديوان الإلكتروني، وتستهدف تلك البرامج منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان (الرجال والنساء) على حدٍ سواء، والتي تتصل وظائفهم بمجالات التدريب المذكورة.


وأضاف أن استمرار المركز في تقديم البرامج التدريبية في كل عام، يأتي انطلاقاً من اهتمام الديوان العام للمحاسبة نحو تعزيز الشراكة والتكامل وتحقيق قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، بما يُسهم في الرفع من مستوى جودة أداء الأجهزة الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.


يُذكر أن الديوان أتاح للراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للديوان على الرابط: http://portal.gab.gov.sa/SCFPA/ أو حسابه على موقع تويتر SaudiGCA@.

الديوان العام للمحاسبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية للعام 2021
سبق

أعلن الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، إطلاق برامجه التدريبية لهذا العام 2021م لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.


وأوضح المستشار مدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد البرامج التدريبية المزمع تقديمها تشمل (39) برنامجاً تدريبياً في المجالات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما من مهام وأعمال، وتشمل البرامج التدريبية: "المراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة باستخدام برنامج الآيديا، والمحاسبة لغير المحاسبين، والمشتريات والمنافسات الحكومية"، الهادفة إلى تنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الجهات، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمالي المهني لتعزيز مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.


وبيّن الدكتور الغامدي أن التسجيل في هذه البرامج موزعة على أربع مراحل خلال العام، وأن التسجيل في المرحلة الأولى يبدأ من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الموافق 17/ 1/ 2021م، من خلال موقع الديوان الإلكتروني، وتستهدف تلك البرامج منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان (الرجال والنساء) على حدٍ سواء، والتي تتصل وظائفهم بمجالات التدريب المذكورة.


وأضاف أن استمرار المركز في تقديم البرامج التدريبية في كل عام، يأتي انطلاقاً من اهتمام الديوان العام للمحاسبة نحو تعزيز الشراكة والتكامل وتحقيق قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، بما يُسهم في الرفع من مستوى جودة أداء الأجهزة الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.


يُذكر أن الديوان أتاح للراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للديوان على الرابط: http://portal.gab.gov.sa/SCFPA/ أو حسابه على موقع تويتر SaudiGCA@.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
02:36 PM

الديوان العام للمحاسبة يُعلن إطلاق برامجه التدريبية للعام 2021

تشمل "المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية والرقابة على الأداء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، إطلاق برامجه التدريبية لهذا العام 2021م لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.


وأوضح المستشار مدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد البرامج التدريبية المزمع تقديمها تشمل (39) برنامجاً تدريبياً في المجالات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما من مهام وأعمال، وتشمل البرامج التدريبية: "المراجعة الداخلية، والمحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة باستخدام برنامج الآيديا، والمحاسبة لغير المحاسبين، والمشتريات والمنافسات الحكومية"، الهادفة إلى تنمية قدرات الموظفين الحكوميين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الجهات، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمالي المهني لتعزيز مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيده.


وبيّن الدكتور الغامدي أن التسجيل في هذه البرامج موزعة على أربع مراحل خلال العام، وأن التسجيل في المرحلة الأولى يبدأ من يوم الأحد 4/ 6/ 1442هـ الموافق 17/ 1/ 2021م، من خلال موقع الديوان الإلكتروني، وتستهدف تلك البرامج منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان (الرجال والنساء) على حدٍ سواء، والتي تتصل وظائفهم بمجالات التدريب المذكورة.


وأضاف أن استمرار المركز في تقديم البرامج التدريبية في كل عام، يأتي انطلاقاً من اهتمام الديوان العام للمحاسبة نحو تعزيز الشراكة والتكامل وتحقيق قيمة مضافة للجهات المشمولة برقابته، بما يُسهم في الرفع من مستوى جودة أداء الأجهزة الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.


يُذكر أن الديوان أتاح للراغبين في الاستفادة من البرامج التدريبية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للديوان على الرابط: http://portal.gab.gov.sa/SCFPA/ أو حسابه على موقع تويتر SaudiGCA@.

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