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اختفاء شاب من "عسفان جدة" في ظروف غامضة.. وأسرته تناشد

لا يعاني من اعتلالات نفسية

ناشدت أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، البحث عن ابنها المفقود منذ أكثر من أسبوعين في مركز "عسفان" بجدة.

وأوضحت عائلة "البشري" أن ابنها في الثلاثينات من عمره، ولا يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد خرج من منزل أسرته بمركز "عسفان" منذ أكثر من أسبوعين، فيما لم يعد حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان يرتدي ثوباً أبيض عند خروجه من منزل أسرته، وسيارته من نوع هونداي- أزاير - ويعمل في أمانة محافظة جدة، حيث لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، فيما باءت محالاوتهم للعثور عليه بالفشل على مدى الأيام الماضية.


ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه إلى الاتصال على الرقم التالي: "0509342446 " .

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اختفاء شاب من "عسفان جدة" في ظروف غامضة.. وأسرته تناشد
سبق

ناشدت أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، البحث عن ابنها المفقود منذ أكثر من أسبوعين في مركز "عسفان" بجدة.

وأوضحت عائلة "البشري" أن ابنها في الثلاثينات من عمره، ولا يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد خرج من منزل أسرته بمركز "عسفان" منذ أكثر من أسبوعين، فيما لم يعد حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان يرتدي ثوباً أبيض عند خروجه من منزل أسرته، وسيارته من نوع هونداي- أزاير - ويعمل في أمانة محافظة جدة، حيث لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، فيما باءت محالاوتهم للعثور عليه بالفشل على مدى الأيام الماضية.


ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه إلى الاتصال على الرقم التالي: "0509342446 " .

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
07:37 PM

اختفاء شاب من "عسفان جدة" في ظروف غامضة.. وأسرته تناشد

لا يعاني من اعتلالات نفسية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
8,431

ناشدت أسرة الشاب بندر بن محمد رميح البشري، البحث عن ابنها المفقود منذ أكثر من أسبوعين في مركز "عسفان" بجدة.

وأوضحت عائلة "البشري" أن ابنها في الثلاثينات من عمره، ولا يعاني من أي اعتلالات نفسية، وقد خرج من منزل أسرته بمركز "عسفان" منذ أكثر من أسبوعين، فيما لم يعد حتى الآن.

وأشارت إلى أنه كان يرتدي ثوباً أبيض عند خروجه من منزل أسرته، وسيارته من نوع هونداي- أزاير - ويعمل في أمانة محافظة جدة، حيث لم يتركوا مكاناً إلا وبحثوا عنه فيه، فيما باءت محالاوتهم للعثور عليه بالفشل على مدى الأيام الماضية.


ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه إلى الاتصال على الرقم التالي: "0509342446 " .

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