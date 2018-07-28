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هل يبقى "جيوفينكو" مع الهلال أم يرحل لـ "اليونان"؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي "جيوفينكو" لن يبقى مع الهلال في الموسم المقبل.

وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ إن محترف الهلال الحالي على بعد خطوة واحدة من نادي باوك اليوناني.

وأوضح الموقع أن اللاعب لن يعود للدوري الإيطالي بعد تقارير ربطته بالانتقال إلى فينسيا العائد إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان اللاعب قد انتقل إلى الهلال في يناير 2019، سجل مع الزعيم 16 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل يبقى "جيوفينكو" مع الهلال أم يرحل لـ "اليونان"؟
سبق

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي "جيوفينكو" لن يبقى مع الهلال في الموسم المقبل.

وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ إن محترف الهلال الحالي على بعد خطوة واحدة من نادي باوك اليوناني.

وأوضح الموقع أن اللاعب لن يعود للدوري الإيطالي بعد تقارير ربطته بالانتقال إلى فينسيا العائد إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان اللاعب قد انتقل إلى الهلال في يناير 2019، سجل مع الزعيم 16 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:49 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
04:10 AM

هل يبقى "جيوفينكو" مع الهلال أم يرحل لـ "اليونان"؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
3,191

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن محترف الهلال الحالي "جيوفينكو" لن يبقى مع الهلال في الموسم المقبل.

وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ إن محترف الهلال الحالي على بعد خطوة واحدة من نادي باوك اليوناني.

وأوضح الموقع أن اللاعب لن يعود للدوري الإيطالي بعد تقارير ربطته بالانتقال إلى فينسيا العائد إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان اللاعب قد انتقل إلى الهلال في يناير 2019، سجل مع الزعيم 16 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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