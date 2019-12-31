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#مجلس_الوزراء يقرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة

وافق في جلسته اليوم على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.

مجلس الوزراء وزارة الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#مجلس_الوزراء يقرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة
سبق

وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
02:22 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
03:40 PM

#مجلس_الوزراء يقرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة

وافق في جلسته اليوم على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,895

وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.

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