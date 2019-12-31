#مجلس_الوزراء يقرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة

وافق في جلسته اليوم على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية

وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.

ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.