مجلس_الوزراء يقرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة

وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.
وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.مجلس الوزراء وزارة الثقافة
وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.
وافق #مجلس_الوزراء في جلسته، اليوم، على تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، كما قرر نقل نشاط التراث الوطني إلى وزارة الثقافة.
ووفق ما نقلته "الإخبارية"، فقد أكد المجلس أهمية العملية السياسية والانتقال السياسي في سوريا.