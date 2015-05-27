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اعتدوا على الحراس وكبلوهم وسرقوا ما قيمته 700 ألف ريال.. الجناة الـ6 في قبضة شرطة جدة

خمسة من الجنسية الباكستانية ومقيم من بنجلاديش.. واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ستة مقيمين، خمسة من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراس المبنى، وكبّلوهم، وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على 700.000 ريال.

وقال المتحدث: ضُبط بحوزتهم طِنّان من الكيابل المسروقة تم استردادها.

وأضاف: تم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتدوا على الحراس وكبلوهم وسرقوا ما قيمته 700 ألف ريال.. الجناة الـ6 في قبضة شرطة جدة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ستة مقيمين، خمسة من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراس المبنى، وكبّلوهم، وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على 700.000 ريال.

وقال المتحدث: ضُبط بحوزتهم طِنّان من الكيابل المسروقة تم استردادها.

وأضاف: تم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
03:55 PM

اعتدوا على الحراس وكبلوهم وسرقوا ما قيمته 700 ألف ريال.. الجناة الـ6 في قبضة شرطة جدة

خمسة من الجنسية الباكستانية ومقيم من بنجلاديش.. واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ستة مقيمين، خمسة من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراس المبنى، وكبّلوهم، وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على 700.000 ريال.

وقال المتحدث: ضُبط بحوزتهم طِنّان من الكيابل المسروقة تم استردادها.

وأضاف: تم توقيفهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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