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بعد الـ"بنتلي".. "التجارة" تستدعي 19 مركبة "بورش" 2020

بسبب خطأ في برمجة وحدة التحكم قد يؤدي إلى تعطل "الفلشر"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 19 مركبة بورش "Carrera 911"2020.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خطأ في برمجة وحدة التحكم، قد يؤدي إلى تعطل الإضاءات التحذيرية "الفلشر"؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

يُذكر أنه قبل يومين أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017- 2018؛ وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزز آليًّا، وتسرب السائل الهيدروليكي؛ مما قد يؤدي إلى فَقْد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بعد الـ"بنتلي".. "التجارة" تستدعي 19 مركبة "بورش" 2020
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 19 مركبة بورش "Carrera 911"2020.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خطأ في برمجة وحدة التحكم، قد يؤدي إلى تعطل الإضاءات التحذيرية "الفلشر"؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

يُذكر أنه قبل يومين أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017- 2018؛ وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزز آليًّا، وتسرب السائل الهيدروليكي؛ مما قد يؤدي إلى فَقْد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
01:20 PM

بعد الـ"بنتلي".. "التجارة" تستدعي 19 مركبة "بورش" 2020

بسبب خطأ في برمجة وحدة التحكم قد يؤدي إلى تعطل "الفلشر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء 19 مركبة بورش "Carrera 911"2020.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خطأ في برمجة وحدة التحكم، قد يؤدي إلى تعطل الإضاءات التحذيرية "الفلشر"؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

يُذكر أنه قبل يومين أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 5 مركبات من نوع بنتلي "Continental Supersports" سنة الصنع 2017- 2018؛ وذلك لاحتمالية انفصال خرطوم تبريد التوجيه المعزز آليًّا، وتسرب السائل الهيدروليكي؛ مما قد يؤدي إلى فَقْد السيطرة على توجيه المركبة أو خطر نشوب حريق.

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