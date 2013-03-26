النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التأهيل المهني" بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة

من خلال 9 أقسام تدريبية.. لإلحاقهم بسوق العمل

قدّم قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الفترة الأخيرة الماضية، خدمات التدريب والتمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة، بعد قياس قدراتهم وتهيئتها وتوجيهها للعمل بحرفة أو مهنة توافق رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن مركز التأهيل المهني بالرياض يحتوي على 9 أقسام مهنية "الكهرباء، السكرتارية، صيانة الأجهزة الذكية، الحاسب الآلي، الحاسب الآلي للمكفوفين، التجليد، السنترال، الزراعة، التدريب الخارجي" تختلف مدتها ما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة، وينضم إليها المستفيد من ذوي الإعاقة بعد معرفة ميوله وتزويده بالمهارات التي تمكنه من البدء في التدريب المنتظم، والذي يحصل خلاله على مكافأة شهرية وأجهزة معينة حسب الاحتياج وبطاقات تخفيض الركاب، بالإضافة إلى تأمين ملابس التدريب وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى.

ولفت إلى أن المركز يساعد المتدرب في الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات، ويدعم المشروعات الفردية وفق ضوابط محددة.

يُذكر أن قسم التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية، شرط أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التأهيل المهني" بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة
سبق

قدّم قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الفترة الأخيرة الماضية، خدمات التدريب والتمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة، بعد قياس قدراتهم وتهيئتها وتوجيهها للعمل بحرفة أو مهنة توافق رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن مركز التأهيل المهني بالرياض يحتوي على 9 أقسام مهنية "الكهرباء، السكرتارية، صيانة الأجهزة الذكية، الحاسب الآلي، الحاسب الآلي للمكفوفين، التجليد، السنترال، الزراعة، التدريب الخارجي" تختلف مدتها ما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة، وينضم إليها المستفيد من ذوي الإعاقة بعد معرفة ميوله وتزويده بالمهارات التي تمكنه من البدء في التدريب المنتظم، والذي يحصل خلاله على مكافأة شهرية وأجهزة معينة حسب الاحتياج وبطاقات تخفيض الركاب، بالإضافة إلى تأمين ملابس التدريب وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى.

ولفت إلى أن المركز يساعد المتدرب في الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات، ويدعم المشروعات الفردية وفق ضوابط محددة.

يُذكر أن قسم التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية، شرط أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
07:33 PM

"التأهيل المهني" بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة

من خلال 9 أقسام تدريبية.. لإلحاقهم بسوق العمل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
770

قدّم قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الفترة الأخيرة الماضية، خدمات التدريب والتمكين الوظيفي لـ60 متدرباً من ذوي الإعاقة، بعد قياس قدراتهم وتهيئتها وتوجيهها للعمل بحرفة أو مهنة توافق رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، أن مركز التأهيل المهني بالرياض يحتوي على 9 أقسام مهنية "الكهرباء، السكرتارية، صيانة الأجهزة الذكية، الحاسب الآلي، الحاسب الآلي للمكفوفين، التجليد، السنترال، الزراعة، التدريب الخارجي" تختلف مدتها ما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة، وينضم إليها المستفيد من ذوي الإعاقة بعد معرفة ميوله وتزويده بالمهارات التي تمكنه من البدء في التدريب المنتظم، والذي يحصل خلاله على مكافأة شهرية وأجهزة معينة حسب الاحتياج وبطاقات تخفيض الركاب، بالإضافة إلى تأمين ملابس التدريب وجميع المستلزمات الضرورية الأخرى.

ولفت إلى أن المركز يساعد المتدرب في الحصول على عمل مناسب بعد التخرج في حدود الإمكانات، ويدعم المشروعات الفردية وفق ضوابط محددة.

يُذكر أن قسم التأهيل المهني للذكور بالرياض يستقبل المتدربين من ذوي الإعاقة الجسمية أو العقلية أو السمعية أو النفسية أو البصرية، شرط أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 15 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة