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"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يقدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات

في التعليم والصحة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية وبناء القدرات والبرامج التنموية

أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب محافظة المهرة، محمد الهادي، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في سبعة قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية، كما قدّم لمحافظة المهرة 52 مشروعًا ومبادرة تنموية، بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات التنموية في المحافظة واليمن.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفاء لمنسوبي مدرسة حي الجامعة بالغيضة في محافظة المهرة، والذي شارك فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تلبية لدعوة القائمين عليه.

يُذكر أن مدرسة حي الجامعة في الغيضة بمحافظة المهرة تمت بتمويل وإنشاء وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك ضمن ثماني مدارس أنشأها البرنامج في المحافظة.

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"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يقدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات
سبق

أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب محافظة المهرة، محمد الهادي، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في سبعة قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية، كما قدّم لمحافظة المهرة 52 مشروعًا ومبادرة تنموية، بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات التنموية في المحافظة واليمن.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفاء لمنسوبي مدرسة حي الجامعة بالغيضة في محافظة المهرة، والذي شارك فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تلبية لدعوة القائمين عليه.

يُذكر أن مدرسة حي الجامعة في الغيضة بمحافظة المهرة تمت بتمويل وإنشاء وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك ضمن ثماني مدارس أنشأها البرنامج في المحافظة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:56 PM

"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يقدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات

في التعليم والصحة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية وبناء القدرات والبرامج التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المهرة
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أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب محافظة المهرة، محمد الهادي، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في سبعة قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية، كما قدّم لمحافظة المهرة 52 مشروعًا ومبادرة تنموية، بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات التنموية في المحافظة واليمن.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفاء لمنسوبي مدرسة حي الجامعة بالغيضة في محافظة المهرة، والذي شارك فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تلبية لدعوة القائمين عليه.

يُذكر أن مدرسة حي الجامعة في الغيضة بمحافظة المهرة تمت بتمويل وإنشاء وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك ضمن ثماني مدارس أنشأها البرنامج في المحافظة.

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