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ولي العهد: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين

مباحثات جارية مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك"

تصوير - بندر الجلعود: كشف ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحًا أن "أرامكو" لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميًا.

وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة، إن النفط خدم السعودية، والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءًا أساسيًا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدًا مستقبليًا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعمًا أساسيًا بمستهدفات الرؤية، كاشفًا عن إجراء مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين
سبق

تصوير - بندر الجلعود: كشف ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحًا أن "أرامكو" لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميًا.

وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة، إن النفط خدم السعودية، والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءًا أساسيًا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدًا مستقبليًا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعمًا أساسيًا بمستهدفات الرؤية، كاشفًا عن إجراء مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
12:04 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:40 AM

ولي العهد: بيع حصص من "أرامكو" لمستثمرين أجانب خلال عامين

مباحثات جارية مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك"

A A A
حامد العلي - الرياض
2
4,069

تصوير - بندر الجلعود: كشف ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان عن أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحًا أن "أرامكو" لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميًا.

وقال الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر بثه التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة، إن النفط خدم السعودية، والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءًا أساسيًا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدًا مستقبليًا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعمًا أساسيًا بمستهدفات الرؤية، كاشفًا عن إجراء مباحثات مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج "شريك".

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