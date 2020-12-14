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تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 35 مليون م3

تلبية لاحتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه بالآبار

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على تمديد فتح بوابات سد وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك، لتصريف عشرة ملايين متر مكعب إضافية، لتصبح 35 مليون متر مكعب، مع زيادة معدل التصريف عشرة أمتار مكعبة/ثانية، بدءا من غد الثلاثاء، لسقيا الأراضي الزراعية، ورفع منسوب المياه الجوفية.

ومنذ إطلاق فتح البوابات مطلع شهر ربيع الأول الماضي، أصبح الوادي مقصد كثير من المتنزهين، ويشهد توافد الزوار من جميع المناطق، ورافد اقتصادي للمزارعين في زراعة أراضيهم وإنتاج أجود الحبوب والثمار، وتنمية أراضي المراعي والغابات المحيطة بالمجرى.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، وارتفاعه 57 مترا، وطوله عن القمة 384 مترا، ويبلغ طول 179 مترا، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي، في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أنشئت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، وبإجمالي قدره يصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويا.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 35 مليون م3
سبق

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على تمديد فتح بوابات سد وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك، لتصريف عشرة ملايين متر مكعب إضافية، لتصبح 35 مليون متر مكعب، مع زيادة معدل التصريف عشرة أمتار مكعبة/ثانية، بدءا من غد الثلاثاء، لسقيا الأراضي الزراعية، ورفع منسوب المياه الجوفية.

ومنذ إطلاق فتح البوابات مطلع شهر ربيع الأول الماضي، أصبح الوادي مقصد كثير من المتنزهين، ويشهد توافد الزوار من جميع المناطق، ورافد اقتصادي للمزارعين في زراعة أراضيهم وإنتاج أجود الحبوب والثمار، وتنمية أراضي المراعي والغابات المحيطة بالمجرى.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، وارتفاعه 57 مترا، وطوله عن القمة 384 مترا، ويبلغ طول 179 مترا، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي، في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أنشئت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، وبإجمالي قدره يصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويا.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
07:53 PM

تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 35 مليون م3

تلبية لاحتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه بالآبار

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عبدالله الراجحي - الرياض
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وافق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على تمديد فتح بوابات سد وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك، لتصريف عشرة ملايين متر مكعب إضافية، لتصبح 35 مليون متر مكعب، مع زيادة معدل التصريف عشرة أمتار مكعبة/ثانية، بدءا من غد الثلاثاء، لسقيا الأراضي الزراعية، ورفع منسوب المياه الجوفية.

ومنذ إطلاق فتح البوابات مطلع شهر ربيع الأول الماضي، أصبح الوادي مقصد كثير من المتنزهين، ويشهد توافد الزوار من جميع المناطق، ورافد اقتصادي للمزارعين في زراعة أراضيهم وإنتاج أجود الحبوب والثمار، وتنمية أراضي المراعي والغابات المحيطة بالمجرى.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، وارتفاعه 57 مترا، وطوله عن القمة 384 مترا، ويبلغ طول 179 مترا، حيث زود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي، في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة.

ويعتبر من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب، حيث أنشئت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن (مكة المكرمة، القنفذة، الليث، محايل عسير)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، وبإجمالي قدره يصل إلى 36.5 مليون متر مكعب سنويا.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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