أمن طرق "وراخ الباحة" يضبط 380 طلقة حية وعرقاً مسكراً

على متن مركبتين يقودهما شابان في العقد الثالث من العمر

ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة، عصر أمس، مركبتين إحداهما محملة بذخيرة، والأخرى محملة بعرق مُسكر، يقودهما شابان في العقد الثالث من العمر.

وقد اشتبه رجال الأمن عند نقطة تفتيش في مركبة من نوع "كابريس" موديل حديث، وبعد التفتيش عثروا على 380 طلقة حية، منها 130 طلقة رشاش كلاشنكوف، و250 طلقة جثري.

وضُبط مركبة أخرى بها مادة العرق المسكر.

تم تحرير المضبوطات وتسليمها مع المقبوض عليهم لجهة الاختصاص.