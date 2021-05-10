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المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

تعرّف على استعدادات "أمانة الطائف" لـ "عيد الفطر المبارك"

تتضمن ولأول مرة عروضاً ضوئية وثلاثية الأبعاد وشاشات تفاعلية

كشفت أمانة محافظة الطائف عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن ولأول مرة العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد 3D والشاشات التفاعلية، بجانب رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات رياضة المشي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فايز الثبيتي، أنهُ وبناءً على توجيه أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي بدأت الإدارات المعنية بالتنسيق والعمل من وقتٍ مبكر بالتجهيز لفعاليات الأمانة خلال العيد المبارك التي ستستمر لثلاثة أيام متواصلة، تتضمن خلالها عرض 3D في برج الطائف ومبنى الأمانة بوادي وج، وعروضاً ضوئية في مداخل الطائف، وممشى الخمسين ،ومحور النور، بالإضافة إلى الطريق المؤدي إلى منتزه الردف، وجميع مداخل المدينة، حيث تم تحديد ١٠ مواقع للاحتفالات بالعيد.

وشرعت الأمانة في تركيب أكثر من ٢٠٠٠ علم في جميع أنحاء المدينة، وتم تركيب أكثر من ٥٠٠ لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بالعيد السعيد.

وبين "الثبيتي" في بيانٍ ورد "سبق" أن السكان والزائرين سيستمتعون بمشاهدة عرض 3D في عدة مواقع من المحافظة، كما ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة.

وفي سياقٍ آخر من الاستعدادات أوضحت أمانة الطائف أن كافة الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة ،والمسطحات الخضراء، وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على استعدادات "أمانة الطائف" لـ "عيد الفطر المبارك"
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن ولأول مرة العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد 3D والشاشات التفاعلية، بجانب رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات رياضة المشي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فايز الثبيتي، أنهُ وبناءً على توجيه أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي بدأت الإدارات المعنية بالتنسيق والعمل من وقتٍ مبكر بالتجهيز لفعاليات الأمانة خلال العيد المبارك التي ستستمر لثلاثة أيام متواصلة، تتضمن خلالها عرض 3D في برج الطائف ومبنى الأمانة بوادي وج، وعروضاً ضوئية في مداخل الطائف، وممشى الخمسين ،ومحور النور، بالإضافة إلى الطريق المؤدي إلى منتزه الردف، وجميع مداخل المدينة، حيث تم تحديد ١٠ مواقع للاحتفالات بالعيد.

وشرعت الأمانة في تركيب أكثر من ٢٠٠٠ علم في جميع أنحاء المدينة، وتم تركيب أكثر من ٥٠٠ لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بالعيد السعيد.

وبين "الثبيتي" في بيانٍ ورد "سبق" أن السكان والزائرين سيستمتعون بمشاهدة عرض 3D في عدة مواقع من المحافظة، كما ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة.

وفي سياقٍ آخر من الاستعدادات أوضحت أمانة الطائف أن كافة الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة ،والمسطحات الخضراء، وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:58 AM

تعرّف على استعدادات "أمانة الطائف" لـ "عيد الفطر المبارك"

تتضمن ولأول مرة عروضاً ضوئية وثلاثية الأبعاد وشاشات تفاعلية

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت أمانة محافظة الطائف عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن ولأول مرة العروض الضوئية وثلاثية الأبعاد 3D والشاشات التفاعلية، بجانب رفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات رياضة المشي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية فايز الثبيتي، أنهُ وبناءً على توجيه أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي بدأت الإدارات المعنية بالتنسيق والعمل من وقتٍ مبكر بالتجهيز لفعاليات الأمانة خلال العيد المبارك التي ستستمر لثلاثة أيام متواصلة، تتضمن خلالها عرض 3D في برج الطائف ومبنى الأمانة بوادي وج، وعروضاً ضوئية في مداخل الطائف، وممشى الخمسين ،ومحور النور، بالإضافة إلى الطريق المؤدي إلى منتزه الردف، وجميع مداخل المدينة، حيث تم تحديد ١٠ مواقع للاحتفالات بالعيد.

وشرعت الأمانة في تركيب أكثر من ٢٠٠٠ علم في جميع أنحاء المدينة، وتم تركيب أكثر من ٥٠٠ لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بالعيد السعيد.

وبين "الثبيتي" في بيانٍ ورد "سبق" أن السكان والزائرين سيستمتعون بمشاهدة عرض 3D في عدة مواقع من المحافظة، كما ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة.

وفي سياقٍ آخر من الاستعدادات أوضحت أمانة الطائف أن كافة الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة ،والمسطحات الخضراء، وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

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