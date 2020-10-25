النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دهانات الجزيرة" تقيم الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتجها "كريستال ريزن" أونلاين.. غداً

استمراراً لنجاح ورشتها التدريبية الأولى عن المنتج وتطبيقاته في قناتها على "يوتيوب"

استمراراً لنجاح الورشة التدريبية المجانية الأولى عن منتجها "كريستال ريزن" في قناتها على "يوتيوب"، تقيم "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة تدريبية مجانية ثانية لتعريف المبدعين والمهتمين في هذا المجال بمنتجها الجديد واستخداماته، وستقام الورشة يوم غدٍ الاثنين 26 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءً، وستعرض مباشرة على قناة "دهانات الجزيرة" على اليوتيوب.

لماذا الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتج "الجزيرة كريستال ريزن"؟

انتشر فن الريزن بين الفنانين ومحبي الأعمال المنزلية البسيطة؛ لسهولة صناعته بأشكال فنية إبداعية بأحجام صغيرة وكبيرة، ونظراً لقلة معرفة كثير من الناس بالطريقة الصحيحة لتطبيقه وخيارات استخدامه، فقد قررت الشركة إقامة ورشات تدريبية على قناتها على اليوتيوب بالتعاون مع مدربين معتمدين، لتقديم دروس تدريبية متواصلة على فترات محددة.

وعرّفت الورشة التدريبية الأولى الجمهور بمنتج "الجزيرة كريستال ريزن" والخيارات المتاحة لتطبيقه، وتطرقت لأهم مميزات المنتج، وكان الجزء الثاني من الورشة تطبيقياً، حيث تم التطبيق على أربعة أشكال، منها صغير الحجم مثل حاملات الأكواب، ومنها كبير الحجم مثل الصواني، وبسبب كثرة الأسئلة عن الريزن، سواء من جانب الحضور أو من متابعي حسابات الشركة في قنوات التواصل.

وعن كيفية استخدام الريزن مع الورد المجفف على وجه التحديد، فقد جاء قرار "دهانات الجزيرة" إقامة ورشة تدريبية أخرى تخصصها لطريقة دمج الورد بالريزن، ولهذا سيتمّ التركيز في الورشة الثانية على دمج الورد مع الريزن بالطريقة الصحيحة بحيث تكون النتيجة النهائية مرضية ومتقنة.

وتتضمن الورشة ستة محاور هي: التعرف على أنواع الورد ومسمياته، والأسس الصحيحة في اختيار الورد، واستعمالات الريزن مع الورد، وطرق تجفيف الورد، وتكنيكات دمج الريزن مع الورد، وتكنيك دمج العبارات المكتوبة مع الريزن.

والتسجيل مفتوح في الورشة المجانية الثانية عبر هذا الرابط، ويمكن مشاهدة الورشة الأولى من خلال ذلك الرابط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دهانات الجزيرة" تقيم الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتجها "كريستال ريزن" أونلاين.. غداً
سبق

استمراراً لنجاح الورشة التدريبية المجانية الأولى عن منتجها "كريستال ريزن" في قناتها على "يوتيوب"، تقيم "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة تدريبية مجانية ثانية لتعريف المبدعين والمهتمين في هذا المجال بمنتجها الجديد واستخداماته، وستقام الورشة يوم غدٍ الاثنين 26 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءً، وستعرض مباشرة على قناة "دهانات الجزيرة" على اليوتيوب.

لماذا الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتج "الجزيرة كريستال ريزن"؟

انتشر فن الريزن بين الفنانين ومحبي الأعمال المنزلية البسيطة؛ لسهولة صناعته بأشكال فنية إبداعية بأحجام صغيرة وكبيرة، ونظراً لقلة معرفة كثير من الناس بالطريقة الصحيحة لتطبيقه وخيارات استخدامه، فقد قررت الشركة إقامة ورشات تدريبية على قناتها على اليوتيوب بالتعاون مع مدربين معتمدين، لتقديم دروس تدريبية متواصلة على فترات محددة.

وعرّفت الورشة التدريبية الأولى الجمهور بمنتج "الجزيرة كريستال ريزن" والخيارات المتاحة لتطبيقه، وتطرقت لأهم مميزات المنتج، وكان الجزء الثاني من الورشة تطبيقياً، حيث تم التطبيق على أربعة أشكال، منها صغير الحجم مثل حاملات الأكواب، ومنها كبير الحجم مثل الصواني، وبسبب كثرة الأسئلة عن الريزن، سواء من جانب الحضور أو من متابعي حسابات الشركة في قنوات التواصل.

وعن كيفية استخدام الريزن مع الورد المجفف على وجه التحديد، فقد جاء قرار "دهانات الجزيرة" إقامة ورشة تدريبية أخرى تخصصها لطريقة دمج الورد بالريزن، ولهذا سيتمّ التركيز في الورشة الثانية على دمج الورد مع الريزن بالطريقة الصحيحة بحيث تكون النتيجة النهائية مرضية ومتقنة.

وتتضمن الورشة ستة محاور هي: التعرف على أنواع الورد ومسمياته، والأسس الصحيحة في اختيار الورد، واستعمالات الريزن مع الورد، وطرق تجفيف الورد، وتكنيكات دمج الريزن مع الورد، وتكنيك دمج العبارات المكتوبة مع الريزن.

والتسجيل مفتوح في الورشة المجانية الثانية عبر هذا الرابط، ويمكن مشاهدة الورشة الأولى من خلال ذلك الرابط.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
07:45 PM
اخر تعديل
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:13 PM

"دهانات الجزيرة" تقيم الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتجها "كريستال ريزن" أونلاين.. غداً

استمراراً لنجاح ورشتها التدريبية الأولى عن المنتج وتطبيقاته في قناتها على "يوتيوب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
986

استمراراً لنجاح الورشة التدريبية المجانية الأولى عن منتجها "كريستال ريزن" في قناتها على "يوتيوب"، تقيم "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة تدريبية مجانية ثانية لتعريف المبدعين والمهتمين في هذا المجال بمنتجها الجديد واستخداماته، وستقام الورشة يوم غدٍ الاثنين 26 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساءً، وستعرض مباشرة على قناة "دهانات الجزيرة" على اليوتيوب.

لماذا الورشة التدريبية المجانية الثانية عن منتج "الجزيرة كريستال ريزن"؟

انتشر فن الريزن بين الفنانين ومحبي الأعمال المنزلية البسيطة؛ لسهولة صناعته بأشكال فنية إبداعية بأحجام صغيرة وكبيرة، ونظراً لقلة معرفة كثير من الناس بالطريقة الصحيحة لتطبيقه وخيارات استخدامه، فقد قررت الشركة إقامة ورشات تدريبية على قناتها على اليوتيوب بالتعاون مع مدربين معتمدين، لتقديم دروس تدريبية متواصلة على فترات محددة.

وعرّفت الورشة التدريبية الأولى الجمهور بمنتج "الجزيرة كريستال ريزن" والخيارات المتاحة لتطبيقه، وتطرقت لأهم مميزات المنتج، وكان الجزء الثاني من الورشة تطبيقياً، حيث تم التطبيق على أربعة أشكال، منها صغير الحجم مثل حاملات الأكواب، ومنها كبير الحجم مثل الصواني، وبسبب كثرة الأسئلة عن الريزن، سواء من جانب الحضور أو من متابعي حسابات الشركة في قنوات التواصل.

وعن كيفية استخدام الريزن مع الورد المجفف على وجه التحديد، فقد جاء قرار "دهانات الجزيرة" إقامة ورشة تدريبية أخرى تخصصها لطريقة دمج الورد بالريزن، ولهذا سيتمّ التركيز في الورشة الثانية على دمج الورد مع الريزن بالطريقة الصحيحة بحيث تكون النتيجة النهائية مرضية ومتقنة.

وتتضمن الورشة ستة محاور هي: التعرف على أنواع الورد ومسمياته، والأسس الصحيحة في اختيار الورد، واستعمالات الريزن مع الورد، وطرق تجفيف الورد، وتكنيكات دمج الريزن مع الورد، وتكنيك دمج العبارات المكتوبة مع الريزن.

والتسجيل مفتوح في الورشة المجانية الثانية عبر هذا الرابط، ويمكن مشاهدة الورشة الأولى من خلال ذلك الرابط.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,227
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,685

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة