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استثمار واعد في البيوت المحمية.. تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي

دورة تدريبية متخصصة نظمها "الوطني للأبحاث" بتعاون صندوق التنمية

نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الزراعة الحديثة.. استثمار واعد في البيوت المحمية"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر2020م.

تأتي الدورة ضمن إطار التعاون بين المركز والصندوق في تعزيز مجالات العمل المشترك بينهما في مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بعمل برامج ودورات تدريبية متخصصة، ونشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج وتضمن سلامة المنتجات الزراعية، وكفاءة استخدام المياه بناء على الأبحاث التطبيقية التي يقوم بها مركز استدامة والمراكز البحثية المتقدمة.

واستهدفت الدورة تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة في مشاريع البيوت المحمية التي تدخل ضمن دور صندوق التنمية الزراعية في تشجيع استخدامها من خلال رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تعتمد استخدام التقنيات الحديثة إلى 70% من التكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

وشارك في الدورة عدد من المستثمرين في مشاريع البيوت المحمية الحديثة ذات التقنيات العالية، تعرفوا خلالها على التقنيات الحديثة في البيوت المحمية وتطبيقاتها في المملكة، والمخاطر والفرص التي تواجهه هذه الاستثمارات.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة التعريف بالمركز ودوره في هذا المجال، وتناول تطور الزراعة المحمية في المملكة، والتقنيات الحديثة في الزراعة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة ومعرفة المواصفات القياسية للبيوت المحمية في المنطقة الوسطى، ومعرفة إدارة المحصول داخل البيت المحمي، ونظام المكافحة المتكاملة للبيت المحمي ونتائج المركز في تطبيقات المكافحة الحيوية كخيار آمن ومستدام لحماية النبات.

وشملت الدورة تطبيقات ميدانية، تضمنت الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في مجال البيوت المحمية الموجودة في مركز استدامة والاطلاع على أهم نتائج أبحاث المركز خلال السنتين الماضيتين، وكذلك التعرف إلى مواصفات البيوت المحمية بمركز استدامة، إضافةً إلى طريقة إنتاج الشتلات ومعرفة عمليات إدارة المحصول لبعض المحاصيل الزراعية.


ويهدف مركز استدامة، من خلال هذه الدورة، إلى رفع مستوى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في البيوت المحمية بالمملكة لزيادة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير وظائف جديدة في القطاع الزراعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى استدامة وتطوير القطاع الزراعي بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استثمار واعد في البيوت المحمية.. تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي
سبق

نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الزراعة الحديثة.. استثمار واعد في البيوت المحمية"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر2020م.

تأتي الدورة ضمن إطار التعاون بين المركز والصندوق في تعزيز مجالات العمل المشترك بينهما في مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بعمل برامج ودورات تدريبية متخصصة، ونشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج وتضمن سلامة المنتجات الزراعية، وكفاءة استخدام المياه بناء على الأبحاث التطبيقية التي يقوم بها مركز استدامة والمراكز البحثية المتقدمة.

واستهدفت الدورة تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة في مشاريع البيوت المحمية التي تدخل ضمن دور صندوق التنمية الزراعية في تشجيع استخدامها من خلال رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تعتمد استخدام التقنيات الحديثة إلى 70% من التكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

وشارك في الدورة عدد من المستثمرين في مشاريع البيوت المحمية الحديثة ذات التقنيات العالية، تعرفوا خلالها على التقنيات الحديثة في البيوت المحمية وتطبيقاتها في المملكة، والمخاطر والفرص التي تواجهه هذه الاستثمارات.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة التعريف بالمركز ودوره في هذا المجال، وتناول تطور الزراعة المحمية في المملكة، والتقنيات الحديثة في الزراعة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة ومعرفة المواصفات القياسية للبيوت المحمية في المنطقة الوسطى، ومعرفة إدارة المحصول داخل البيت المحمي، ونظام المكافحة المتكاملة للبيت المحمي ونتائج المركز في تطبيقات المكافحة الحيوية كخيار آمن ومستدام لحماية النبات.

وشملت الدورة تطبيقات ميدانية، تضمنت الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في مجال البيوت المحمية الموجودة في مركز استدامة والاطلاع على أهم نتائج أبحاث المركز خلال السنتين الماضيتين، وكذلك التعرف إلى مواصفات البيوت المحمية بمركز استدامة، إضافةً إلى طريقة إنتاج الشتلات ومعرفة عمليات إدارة المحصول لبعض المحاصيل الزراعية.


ويهدف مركز استدامة، من خلال هذه الدورة، إلى رفع مستوى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في البيوت المحمية بالمملكة لزيادة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير وظائف جديدة في القطاع الزراعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى استدامة وتطوير القطاع الزراعي بالمملكة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:42 PM

استثمار واعد في البيوت المحمية.. تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج الزراعي

دورة تدريبية متخصصة نظمها "الوطني للأبحاث" بتعاون صندوق التنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الزراعة الحديثة.. استثمار واعد في البيوت المحمية"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر2020م.

تأتي الدورة ضمن إطار التعاون بين المركز والصندوق في تعزيز مجالات العمل المشترك بينهما في مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بعمل برامج ودورات تدريبية متخصصة، ونشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج وتضمن سلامة المنتجات الزراعية، وكفاءة استخدام المياه بناء على الأبحاث التطبيقية التي يقوم بها مركز استدامة والمراكز البحثية المتقدمة.

واستهدفت الدورة تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة في مشاريع البيوت المحمية التي تدخل ضمن دور صندوق التنمية الزراعية في تشجيع استخدامها من خلال رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تعتمد استخدام التقنيات الحديثة إلى 70% من التكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

وشارك في الدورة عدد من المستثمرين في مشاريع البيوت المحمية الحديثة ذات التقنيات العالية، تعرفوا خلالها على التقنيات الحديثة في البيوت المحمية وتطبيقاتها في المملكة، والمخاطر والفرص التي تواجهه هذه الاستثمارات.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة التعريف بالمركز ودوره في هذا المجال، وتناول تطور الزراعة المحمية في المملكة، والتقنيات الحديثة في الزراعة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة ومعرفة المواصفات القياسية للبيوت المحمية في المنطقة الوسطى، ومعرفة إدارة المحصول داخل البيت المحمي، ونظام المكافحة المتكاملة للبيت المحمي ونتائج المركز في تطبيقات المكافحة الحيوية كخيار آمن ومستدام لحماية النبات.

وشملت الدورة تطبيقات ميدانية، تضمنت الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في مجال البيوت المحمية الموجودة في مركز استدامة والاطلاع على أهم نتائج أبحاث المركز خلال السنتين الماضيتين، وكذلك التعرف إلى مواصفات البيوت المحمية بمركز استدامة، إضافةً إلى طريقة إنتاج الشتلات ومعرفة عمليات إدارة المحصول لبعض المحاصيل الزراعية.


ويهدف مركز استدامة، من خلال هذه الدورة، إلى رفع مستوى استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في البيوت المحمية بالمملكة لزيادة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير وظائف جديدة في القطاع الزراعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى استدامة وتطوير القطاع الزراعي بالمملكة.

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