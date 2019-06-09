وفاة مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي بعد تعرضه لجلطة
انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها قبل أيام مكث معها بالمستشفى لكنها لم تمهله طويلاً.
وقال تعليم جدة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة مديرها العام الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عصر اليوم الأحد بعد معاناة مع المرض، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وفاة مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي بعد تعرضه لجلطة
بدر العتيبيعبدالحكيم شارسبق2019-06-09
انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها قبل أيام مكث معها بالمستشفى لكنها لم تمهله طويلاً.
وقال تعليم جدة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة مديرها العام الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عصر اليوم الأحد بعد معاناة مع المرض، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
07:19 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:43 PM
وفاة مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي بعد تعرضه لجلطة
انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها قبل أيام مكث معها بالمستشفى لكنها لم تمهله طويلاً.
وقال تعليم جدة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة مديرها العام الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عصر اليوم الأحد بعد معاناة مع المرض، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".