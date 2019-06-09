وفاة مدير تعليم جدة عبدالله الثقفي بعد تعرضه لجلطة

انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير تعليم جدة ومكة المكرمة عبدالله الثقفي بعد جلطة تعرض لها قبل أيام مكث معها بالمستشفى لكنها لم تمهله طويلاً.

وقال تعليم جدة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة مديرها العام الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عصر اليوم الأحد بعد معاناة مع المرض، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".