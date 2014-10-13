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متفوقًا على اليونايتد.. "الهلال" في المرتبة 14 بين أفضل 50 ناديًا بالعالم

حسب مستوى النتائج التي حققها خلال عام كامل.. وبرشلونة في الصدارة

حل الهلال السعودي في المركز الـ14 عالميًّا، والأهلي المصري في المرتبة الـ39؛ فيما احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة 46 في قائمة أفضل 50 ناديًا على مستوى النتائج التي حققها خلال عام كامل؛ وفقًا لقائمة موقع ranking world club المختص بإحصائيات كرة القدم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" القائمة التي جاء خلالها مانشستر يونايتد في المركز الـ46 ليتفوق على فريق لاتسيو الإيطالي (50)، وإسبانيول الإسباني (49)، وريال بيتيس الإسباني (48)، وأتالانتا الإيطالي (47).

وتَصَدّر برشلونة الإسباني الترتيب، تلاه ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، وحل ثالثًا ريفر بليت الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعًا.

وجاء ريال مدريد الإسباني سادسًا خلف مواطنه فالنسيا، وحل تشيلسي الإنجليزي عاشرًا ويليه جاره اللدود أرسنال؛ أما توتنهام فكان ترتيبه الـ23.

وبحسب "روسيا اليوم" اعتمد الموقع لبناء هذا الترتيب على نتائج كل فريق على مدار العام، مع مراعاة عدد مرات الفوز التي حققها كل نادٍ وتحويلها إلى نظام النقاط، بطريقة تشبه لعبة التنس.

وكتب القائمون على الترتيب ملاحظة أن جميع المباريات ليست على نفس المستوى، وكل مسابقة تختلف قوة المنافسة فيها بالمقارنة مع بطولة أخرى؛ لكن تمت مراعاة أن يكون التصنيف عادلًا بقدر الإمكان.

الهلال السعودي كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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متفوقًا على اليونايتد.. "الهلال" في المرتبة 14 بين أفضل 50 ناديًا بالعالم
سبق

حل الهلال السعودي في المركز الـ14 عالميًّا، والأهلي المصري في المرتبة الـ39؛ فيما احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة 46 في قائمة أفضل 50 ناديًا على مستوى النتائج التي حققها خلال عام كامل؛ وفقًا لقائمة موقع ranking world club المختص بإحصائيات كرة القدم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" القائمة التي جاء خلالها مانشستر يونايتد في المركز الـ46 ليتفوق على فريق لاتسيو الإيطالي (50)، وإسبانيول الإسباني (49)، وريال بيتيس الإسباني (48)، وأتالانتا الإيطالي (47).

وتَصَدّر برشلونة الإسباني الترتيب، تلاه ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، وحل ثالثًا ريفر بليت الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعًا.

وجاء ريال مدريد الإسباني سادسًا خلف مواطنه فالنسيا، وحل تشيلسي الإنجليزي عاشرًا ويليه جاره اللدود أرسنال؛ أما توتنهام فكان ترتيبه الـ23.

وبحسب "روسيا اليوم" اعتمد الموقع لبناء هذا الترتيب على نتائج كل فريق على مدار العام، مع مراعاة عدد مرات الفوز التي حققها كل نادٍ وتحويلها إلى نظام النقاط، بطريقة تشبه لعبة التنس.

وكتب القائمون على الترتيب ملاحظة أن جميع المباريات ليست على نفس المستوى، وكل مسابقة تختلف قوة المنافسة فيها بالمقارنة مع بطولة أخرى؛ لكن تمت مراعاة أن يكون التصنيف عادلًا بقدر الإمكان.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:06 PM
اخر تعديل
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:53 PM

متفوقًا على اليونايتد.. "الهلال" في المرتبة 14 بين أفضل 50 ناديًا بالعالم

حسب مستوى النتائج التي حققها خلال عام كامل.. وبرشلونة في الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,817

حل الهلال السعودي في المركز الـ14 عالميًّا، والأهلي المصري في المرتبة الـ39؛ فيما احتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المرتبة 46 في قائمة أفضل 50 ناديًا على مستوى النتائج التي حققها خلال عام كامل؛ وفقًا لقائمة موقع ranking world club المختص بإحصائيات كرة القدم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" القائمة التي جاء خلالها مانشستر يونايتد في المركز الـ46 ليتفوق على فريق لاتسيو الإيطالي (50)، وإسبانيول الإسباني (49)، وريال بيتيس الإسباني (48)، وأتالانتا الإيطالي (47).

وتَصَدّر برشلونة الإسباني الترتيب، تلاه ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، وحل ثالثًا ريفر بليت الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعًا.

وجاء ريال مدريد الإسباني سادسًا خلف مواطنه فالنسيا، وحل تشيلسي الإنجليزي عاشرًا ويليه جاره اللدود أرسنال؛ أما توتنهام فكان ترتيبه الـ23.

وبحسب "روسيا اليوم" اعتمد الموقع لبناء هذا الترتيب على نتائج كل فريق على مدار العام، مع مراعاة عدد مرات الفوز التي حققها كل نادٍ وتحويلها إلى نظام النقاط، بطريقة تشبه لعبة التنس.

وكتب القائمون على الترتيب ملاحظة أن جميع المباريات ليست على نفس المستوى، وكل مسابقة تختلف قوة المنافسة فيها بالمقارنة مع بطولة أخرى؛ لكن تمت مراعاة أن يكون التصنيف عادلًا بقدر الإمكان.

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