ستعاود شركة "طيران الإمارات" تشغيل رحلات لها إلى مدن أميركية بدءاً من غد (الجمعة)، بعد تعليقها بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية. وذكرت الشركة في بيان أنه بدءاً من الجمعة ستستأنف تشغيل رحلاتها بطائرات "بوينغ 777" إلى كل من شيكاغو، ودالاس فورت، وورث، وميامي، ونيويورك، وأورلاندو، وسياتل. وأضافت أن الرحلات ستعاود إلى كل من بوسطن، وهيوستن، وسان فرانسيسكو، اعتباراً من السبت. وكانت "طيران الإمارات" أعلنت أمس تعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة؛ بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.

بعد يوم من تعليقها .. "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى المدن الأميركية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 ستعاود شركة "طيران الإمارات" تشغيل رحلات لها إلى مدن أميركية بدءاً من غد (الجمعة)، بعد تعليقها بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.



وذكرت الشركة في بيان أنه بدءاً من الجمعة ستستأنف تشغيل رحلاتها بطائرات "بوينغ 777" إلى كل من شيكاغو، ودالاس فورت، وورث، وميامي، ونيويورك، وأورلاندو، وسياتل.



وأضافت أن الرحلات ستعاود إلى كل من بوسطن، وهيوستن، وسان فرانسيسكو، اعتباراً من السبت.



وكانت "طيران الإمارات" أعلنت أمس تعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة؛ بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 10:02 PM

بعد يوم من تعليقها .. "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى المدن الأميركية لم تشر إلى مخاوفها التشغيلية من شبكات الجيل الخامس





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ستعاود شركة "طيران الإمارات" تشغيل رحلات لها إلى مدن أميركية بدءاً من غد (الجمعة)، بعد تعليقها بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.



وذكرت الشركة في بيان أنه بدءاً من الجمعة ستستأنف تشغيل رحلاتها بطائرات "بوينغ 777" إلى كل من شيكاغو، ودالاس فورت، وورث، وميامي، ونيويورك، وأورلاندو، وسياتل.



وأضافت أن الرحلات ستعاود إلى كل من بوسطن، وهيوستن، وسان فرانسيسكو، اعتباراً من السبت.



وكانت "طيران الإمارات" أعلنت أمس تعليق رحلاتها إلى تسع مدن في الولايات المتحدة؛ بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بنشر شبكات الجيل الخامس من الاتصالات قرب بعض المطارات الأميركية.