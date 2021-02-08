النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفلسطيني الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ

سيُعقد بالجامعة العربية في وقت لاحق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي وصل إلى القاهرة اليوم، م وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.

وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفلسطيني الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي وصل إلى القاهرة اليوم، م وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.

وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
05:58 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الفلسطيني الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ

سيُعقد بالجامعة العربية في وقت لاحق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
340

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي وصل إلى القاهرة اليوم، م وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.

وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,935
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,397
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,551
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,319

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة