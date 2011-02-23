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جامعة حفر الباطن تدشن ورش عمل الخطة الاستراتيجية الثانية

تهدف إلى تطوير ثقافة التخطيط بما يتواءم مع احتياجات المرحلة

نظمت عمادة التطوير والجودة بالجامعة، صباح اليوم الثلاثاء 11 /7 /1442هـ، فعاليات ورش عمل الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة، والتي تهدف إلى تطوير الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن بما يتواءم من احتياجات المرحلة الحالية، وتطوير الخطة التشغيلية المبنية على الخطة الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التخطيط والتطوير في الجامعة.

وتفصيلًا: جاء ذلك تحت رعاية وحضور رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر؛ حيث بدأ اللقاء بالترحيب بالحضور ومن ثم التعريف عن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن.

ورحب رئيس الجامعة خلال كلمته بالحضور، مؤكداً على أهمية الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن في معرفة الاتجاه الذي ستتجه إليه الجامعة بشكل دقيق بعد الظروف الحالية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا ومدى تأثيرها على التعليم والجامعات في ظل وجود تنافسية عالية.

وأشار "آل صقر" إلى أن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية في هذه الفترة أتى ليتواءم مع احتياجات المرحلة من خلال إطلاق العديد من المشاريع ومن ضمنها مشروع تطوير الخطط الدراسية ومشروع الاعتماد المؤسسي ومشروع تطوير السنة التحضيرية.

وأكد على أهمية تركيز الجهود في استثمار الموارد والطاقات والإمكانيات المتاحة في الجامعة لصناعة الفرق للارتقاء بهذه المؤسسة، داعياً الله أن يكلل جميع هذه الجهود بالتوفيق.

تلا ذلك إطلاق ورشة عمل تطوير الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن "القضايا الاستراتيجية" بمشاركة وحضور قيادات الجامعة من الكوادر الأكاديمية والإدارية.

وتعد هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من الورش واللقاءات والاجتماعات مع القيادات وذوي العلاقة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة ذوي العلاقة واستطلاع آرائهم لبناء خطة استراتيجية تتواءم مع تحقيق رؤية 2030.

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جامعة حفر الباطن تدشن ورش عمل الخطة الاستراتيجية الثانية
سبق

نظمت عمادة التطوير والجودة بالجامعة، صباح اليوم الثلاثاء 11 /7 /1442هـ، فعاليات ورش عمل الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة، والتي تهدف إلى تطوير الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن بما يتواءم من احتياجات المرحلة الحالية، وتطوير الخطة التشغيلية المبنية على الخطة الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التخطيط والتطوير في الجامعة.

وتفصيلًا: جاء ذلك تحت رعاية وحضور رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر؛ حيث بدأ اللقاء بالترحيب بالحضور ومن ثم التعريف عن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن.

ورحب رئيس الجامعة خلال كلمته بالحضور، مؤكداً على أهمية الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن في معرفة الاتجاه الذي ستتجه إليه الجامعة بشكل دقيق بعد الظروف الحالية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا ومدى تأثيرها على التعليم والجامعات في ظل وجود تنافسية عالية.

وأشار "آل صقر" إلى أن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية في هذه الفترة أتى ليتواءم مع احتياجات المرحلة من خلال إطلاق العديد من المشاريع ومن ضمنها مشروع تطوير الخطط الدراسية ومشروع الاعتماد المؤسسي ومشروع تطوير السنة التحضيرية.

وأكد على أهمية تركيز الجهود في استثمار الموارد والطاقات والإمكانيات المتاحة في الجامعة لصناعة الفرق للارتقاء بهذه المؤسسة، داعياً الله أن يكلل جميع هذه الجهود بالتوفيق.

تلا ذلك إطلاق ورشة عمل تطوير الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن "القضايا الاستراتيجية" بمشاركة وحضور قيادات الجامعة من الكوادر الأكاديمية والإدارية.

وتعد هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من الورش واللقاءات والاجتماعات مع القيادات وذوي العلاقة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة ذوي العلاقة واستطلاع آرائهم لبناء خطة استراتيجية تتواءم مع تحقيق رؤية 2030.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:38 PM

جامعة حفر الباطن تدشن ورش عمل الخطة الاستراتيجية الثانية

تهدف إلى تطوير ثقافة التخطيط بما يتواءم مع احتياجات المرحلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت عمادة التطوير والجودة بالجامعة، صباح اليوم الثلاثاء 11 /7 /1442هـ، فعاليات ورش عمل الخطة الاستراتيجية الثانية للجامعة، والتي تهدف إلى تطوير الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن بما يتواءم من احتياجات المرحلة الحالية، وتطوير الخطة التشغيلية المبنية على الخطة الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التخطيط والتطوير في الجامعة.

وتفصيلًا: جاء ذلك تحت رعاية وحضور رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر؛ حيث بدأ اللقاء بالترحيب بالحضور ومن ثم التعريف عن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن.

ورحب رئيس الجامعة خلال كلمته بالحضور، مؤكداً على أهمية الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن في معرفة الاتجاه الذي ستتجه إليه الجامعة بشكل دقيق بعد الظروف الحالية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا ومدى تأثيرها على التعليم والجامعات في ظل وجود تنافسية عالية.

وأشار "آل صقر" إلى أن إطلاق مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية في هذه الفترة أتى ليتواءم مع احتياجات المرحلة من خلال إطلاق العديد من المشاريع ومن ضمنها مشروع تطوير الخطط الدراسية ومشروع الاعتماد المؤسسي ومشروع تطوير السنة التحضيرية.

وأكد على أهمية تركيز الجهود في استثمار الموارد والطاقات والإمكانيات المتاحة في الجامعة لصناعة الفرق للارتقاء بهذه المؤسسة، داعياً الله أن يكلل جميع هذه الجهود بالتوفيق.

تلا ذلك إطلاق ورشة عمل تطوير الخطة الاستراتيجية الثانية لجامعة حفر الباطن "القضايا الاستراتيجية" بمشاركة وحضور قيادات الجامعة من الكوادر الأكاديمية والإدارية.

وتعد هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من الورش واللقاءات والاجتماعات مع القيادات وذوي العلاقة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة ذوي العلاقة واستطلاع آرائهم لبناء خطة استراتيجية تتواءم مع تحقيق رؤية 2030.

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