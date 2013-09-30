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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة

الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية

نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفاة أمير الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة
سبق

نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:09 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
02:01 AM

خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة

الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

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