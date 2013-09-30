نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.
خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة
الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية
نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفاة أمير الكويت
خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة
الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية
نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.