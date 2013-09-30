نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-30 نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 01:09 AM

اخر تعديل 30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 02:01 AM

خادم الحرمين ينعى الشيخ صباح الأحمد: فقدتُ أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا له في نفسي مكانة عظيمة الملك سلمان: سيُخلِّده التاريخ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية





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نعى خادم الحرمين الشريفين أمير دولة الكويت؛ وغرد على "تويتر" قائلاً: "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخًا عزيزًا، وصديقًا كريمًا، وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة، وتقدير يستحقه. ‏نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ؛ إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتَيْه العربية والإسلامية. ‏تعازينا لأهلنا في الكويت. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.