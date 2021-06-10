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"العدل": 21 ألف عملية عبر خدمة "الموثق" خلال مايو 2021

شملت إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات

أجرت وزارة العدل 21 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق mwathiq.sa خلال شهر مايو من العام الجاري 2021.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التوثيقية شملت: إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات وتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، إضافة إلى تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

وبينت أن الموثقين والموثقات المعتمدين يجرون عمليات الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ برهن والرهن العقاري، إضافة إلى تصحيح الصكوك، وفك الرهن، والإقرارات المالية، وأخيراً عقود الشركات.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

وزارة العدل

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"العدل": 21 ألف عملية عبر خدمة "الموثق" خلال مايو 2021
سبق

أجرت وزارة العدل 21 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق mwathiq.sa خلال شهر مايو من العام الجاري 2021.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التوثيقية شملت: إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات وتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، إضافة إلى تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

وبينت أن الموثقين والموثقات المعتمدين يجرون عمليات الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ برهن والرهن العقاري، إضافة إلى تصحيح الصكوك، وفك الرهن، والإقرارات المالية، وأخيراً عقود الشركات.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
01:48 PM

"العدل": 21 ألف عملية عبر خدمة "الموثق" خلال مايو 2021

شملت إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرت وزارة العدل 21 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق mwathiq.sa خلال شهر مايو من العام الجاري 2021.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التوثيقية شملت: إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات وتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، إضافة إلى تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

وبينت أن الموثقين والموثقات المعتمدين يجرون عمليات الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ برهن والرهن العقاري، إضافة إلى تصحيح الصكوك، وفك الرهن، والإقرارات المالية، وأخيراً عقود الشركات.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

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