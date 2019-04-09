النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط فتاتيْن هاربتيْن من المنزل بجدة .. سؤال فارتباك وحيلتهما تزوير!

البداية استيقاف من دورية أمنية والنهاية تحفظ وتسليمهما إلى الجهات المختصّة

ضبطت الجهات الأمنية بجدة، فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما، وبحوزتهما إقامتان مزوّرتان من الجنسية الصومالية؛ حيث تم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة.

وفي التفاصيل؛ أثناء تحرّك دورية أمنية بحي الحمراء بجدة، تم استيقاف مركبة من نوع "هيونداي" بداخلها فتاتان صغيرتان في السن من الجنسية الصومالية، وبسؤال قائد المركبة أفاد بأنهما ركبتا معه مشواراً.

وعند سؤالهما بدا عليهما الارتباك وفي وضعٍ غير طبيعي، وبالتأكّد من وضع الإثباتات التي بحوزتهما اتضح أنها مزوّرة، وهاربتان من منزل والدهما، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة لإكمال اللازم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط فتاتيْن هاربتيْن من المنزل بجدة .. سؤال فارتباك وحيلتهما تزوير!
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بجدة، فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما، وبحوزتهما إقامتان مزوّرتان من الجنسية الصومالية؛ حيث تم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة.

وفي التفاصيل؛ أثناء تحرّك دورية أمنية بحي الحمراء بجدة، تم استيقاف مركبة من نوع "هيونداي" بداخلها فتاتان صغيرتان في السن من الجنسية الصومالية، وبسؤال قائد المركبة أفاد بأنهما ركبتا معه مشواراً.

وعند سؤالهما بدا عليهما الارتباك وفي وضعٍ غير طبيعي، وبالتأكّد من وضع الإثباتات التي بحوزتهما اتضح أنها مزوّرة، وهاربتان من منزل والدهما، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة لإكمال اللازم.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:21 AM

ضبط فتاتيْن هاربتيْن من المنزل بجدة .. سؤال فارتباك وحيلتهما تزوير!

البداية استيقاف من دورية أمنية والنهاية تحفظ وتسليمهما إلى الجهات المختصّة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
19,182

ضبطت الجهات الأمنية بجدة، فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما، وبحوزتهما إقامتان مزوّرتان من الجنسية الصومالية؛ حيث تم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة.

وفي التفاصيل؛ أثناء تحرّك دورية أمنية بحي الحمراء بجدة، تم استيقاف مركبة من نوع "هيونداي" بداخلها فتاتان صغيرتان في السن من الجنسية الصومالية، وبسؤال قائد المركبة أفاد بأنهما ركبتا معه مشواراً.

وعند سؤالهما بدا عليهما الارتباك وفي وضعٍ غير طبيعي، وبالتأكّد من وضع الإثباتات التي بحوزتهما اتضح أنها مزوّرة، وهاربتان من منزل والدهما، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصّة لإكمال اللازم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,410
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,659
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,259
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,255

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة