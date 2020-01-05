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شاهد احتفالية البطل .. النصر "سوبر"

احتفل لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم بتحقيق لقب كأس السوبر، وذلك بعد الفوز على التعاون.

وحقق فريق النصر اللقب بعد تغلبه على التعاون في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي كسبها النصر 5-4.

السوبر السعودي النصر كأس السوبر التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد احتفالية البطل .. النصر "سوبر"
سبق

احتفل لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم بتحقيق لقب كأس السوبر، وذلك بعد الفوز على التعاون.

وحقق فريق النصر اللقب بعد تغلبه على التعاون في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي كسبها النصر 5-4.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:14 AM

شاهد احتفالية البطل .. النصر "سوبر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
28
14,043

احتفل لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم بتحقيق لقب كأس السوبر، وذلك بعد الفوز على التعاون.

وحقق فريق النصر اللقب بعد تغلبه على التعاون في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي كسبها النصر 5-4.

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