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‫ ٥٤ % نسبة الالتزام بالتوطين في محال الأثاث المكتبي والمفروشات بنجران

"آل منصور" : إنذار ١٤ منشاة غير ملتزمة و حصر9 فرص عمل للسعوديين

قامت لجان التوطين في كلٍ من نجران وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في منافذ البيع في أنشطة الأثاث المكتبي والمفروشات، وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد محمد آل منصور.

وقال "آل منصور" إن اللجان في كلٍ من نجران وحبونا قامت بزيارة ١٠٤ محال ووجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ١٣٢موظفًا سعوديًا وأعداد الوافدين بلغ ١١٣وافدًا من مختلف الجنسيات وقد تم إنذار ١٤ منشأة، حيث تم حصر تسع فرص عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأكد "آل منصور" أن اللجان في زيارات دائمة الأنشطة المستهدفة بالتوطين على مدار اليوم من خلال الزيارات الصباحية والمسائية، وذلك لمتابعة قرارات التوطين داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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‫ ٥٤ % نسبة الالتزام بالتوطين في محال الأثاث المكتبي والمفروشات بنجران
سبق

قامت لجان التوطين في كلٍ من نجران وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في منافذ البيع في أنشطة الأثاث المكتبي والمفروشات، وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد محمد آل منصور.

وقال "آل منصور" إن اللجان في كلٍ من نجران وحبونا قامت بزيارة ١٠٤ محال ووجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ١٣٢موظفًا سعوديًا وأعداد الوافدين بلغ ١١٣وافدًا من مختلف الجنسيات وقد تم إنذار ١٤ منشأة، حيث تم حصر تسع فرص عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأكد "آل منصور" أن اللجان في زيارات دائمة الأنشطة المستهدفة بالتوطين على مدار اليوم من خلال الزيارات الصباحية والمسائية، وذلك لمتابعة قرارات التوطين داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
08:58 PM

‫ ٥٤ % نسبة الالتزام بالتوطين في محال الأثاث المكتبي والمفروشات بنجران

"آل منصور" : إنذار ١٤ منشاة غير ملتزمة و حصر9 فرص عمل للسعوديين

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علي حفول - نجران
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قامت لجان التوطين في كلٍ من نجران وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرار التوطين في منافذ البيع في أنشطة الأثاث المكتبي والمفروشات، وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد محمد آل منصور.

وقال "آل منصور" إن اللجان في كلٍ من نجران وحبونا قامت بزيارة ١٠٤ محال ووجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ١٣٢موظفًا سعوديًا وأعداد الوافدين بلغ ١١٣وافدًا من مختلف الجنسيات وقد تم إنذار ١٤ منشأة، حيث تم حصر تسع فرص عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأكد "آل منصور" أن اللجان في زيارات دائمة الأنشطة المستهدفة بالتوطين على مدار اليوم من خلال الزيارات الصباحية والمسائية، وذلك لمتابعة قرارات التوطين داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,484
201,250 سيارة ..

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