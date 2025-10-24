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الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين ويصيب 10 في قصف مدفعي مركز

استهدف تجمعًا للميليشيا حاول التسلل لمواقع محررة في رازح

قُتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وأصيب 10 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بقصف لمدفعية الجيش الوطني، في جبهة محور رازح بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

ووفقا لـ"سبتمبر نت"، أوضح قائد مدفعية محور رازح العقيد عدنان جسار، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا لميليشيا الحوثي في بني معين بمديرية رازح.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني أصابت التجمع الحوثي بدقة عالية، وذلك خلال استعدادهم للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني التي حررها أمس.

وبين "جسار" أن الخسائر التي لحقت بالحوثيين تمثل ضربة كبيرة لهم، تضاف إلى سجل الضربات الموجعة، التي تلاحق تجمعاتهم من وقت لآخر وعلى مختلف الجبهات.

الجيش اليمني صعدة

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الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين ويصيب 10 في قصف مدفعي مركز
سبق

قُتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وأصيب 10 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بقصف لمدفعية الجيش الوطني، في جبهة محور رازح بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

ووفقا لـ"سبتمبر نت"، أوضح قائد مدفعية محور رازح العقيد عدنان جسار، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا لميليشيا الحوثي في بني معين بمديرية رازح.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني أصابت التجمع الحوثي بدقة عالية، وذلك خلال استعدادهم للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني التي حررها أمس.

وبين "جسار" أن الخسائر التي لحقت بالحوثيين تمثل ضربة كبيرة لهم، تضاف إلى سجل الضربات الموجعة، التي تلاحق تجمعاتهم من وقت لآخر وعلى مختلف الجبهات.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
06:08 PM

الجيش اليمني يقتل 6 حوثيين ويصيب 10 في قصف مدفعي مركز

استهدف تجمعًا للميليشيا حاول التسلل لمواقع محررة في رازح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وأصيب 10 آخرون، اليوم (الثلاثاء)، بقصف لمدفعية الجيش الوطني، في جبهة محور رازح بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

ووفقا لـ"سبتمبر نت"، أوضح قائد مدفعية محور رازح العقيد عدنان جسار، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعًا لميليشيا الحوثي في بني معين بمديرية رازح.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني أصابت التجمع الحوثي بدقة عالية، وذلك خلال استعدادهم للتسلل إلى مواقع الجيش الوطني التي حررها أمس.

وبين "جسار" أن الخسائر التي لحقت بالحوثيين تمثل ضربة كبيرة لهم، تضاف إلى سجل الضربات الموجعة، التي تلاحق تجمعاتهم من وقت لآخر وعلى مختلف الجبهات.

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