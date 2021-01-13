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"إغاثي" الملك يجري 12 عملية لجراحة المسالك وجراحة الأطفال بالمكلا

في اليوم الثالث من الحملة الطبية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الثالث من الحملة 12 عملية جراحية؛ منها 8 جراحات في المسالك البولية و4 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 50 فردًا.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

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"إغاثي" الملك يجري 12 عملية لجراحة المسالك وجراحة الأطفال بالمكلا
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الثالث من الحملة 12 عملية جراحية؛ منها 8 جراحات في المسالك البولية و4 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 50 فردًا.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
06:38 PM

"إغاثي" الملك يجري 12 عملية لجراحة المسالك وجراحة الأطفال بالمكلا

في اليوم الثالث من الحملة الطبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تنفيذ حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الثالث من الحملة 12 عملية جراحية؛ منها 8 جراحات في المسالك البولية و4 جراحات عامة، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، كما راجع عيادة طب الأسرة الموازية لبرنامج الجراحات المتخصصة 50 فردًا.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

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