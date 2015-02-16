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أبراج الرياض تكتسي بالذهبي.. تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال

تجاوباً مع حملة جمعية سند الخيرية تحت شعار "سند لأطفالنا"

اكتسى عددٌ من المباني والمرافق في مدينة الرياض باللون الذهبي؛ تزامناً بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ومع الحملة التي أطلقتها جمعية سند الخيرية تحت شعار "سند لأطفالنا".

وشاركت عدة جهات في إضاءة مبانيها؛ كهيئة تطوير بوابة الدرعية، من خلال إضاءة قصر سلوى وقصر طريف باللون والشريط الذهبيين، وقدّمت مدينة الرائدة الرقمية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرضاً بالإضاءة والتصاميم عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال، إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي، كما شاركت عدة أبراج تابعة للقطاع الخاص.

تأتي هذه المناسبة ضمن الحملة التي تستمر شهراً كاملاً من بداية فبراير لتعريف المجتمع بماهية سرطان الأطفال، إضافة إلى التوعية حول التعامل مع المرض الذي يصاب به 1000 طفل سنوياً في المملكة، والتذكير باليوم العالمي لسرطان الأطفال في الخامس عشر من فبراير.

وأوضحت مدير عام جمعية سند الخيرية ريم الحجيلان؛ أن الجمعية بمشاركة أكثر من 60 جهة من الداعمين من الأعضاء والشركاء والمتبرعين، قدمت خدمات متميزة لعام 2022، كما قدّم برنامج سند التعليمي خدماته داخل مراكز الأورام وعن بُعد استفاد منها 2380 من أطفال الجمعية.

وأضافت، أن برنامج الدعم المعنوي الذي تقدّمه الجمعية استطاع تقديم ورش مساندة لأسر الأطفال واستفادت منها 615 أسرة، فيما جرى دعم أمهات الأطفال المصابين بالسرطان من خلال مجموعات الدعم.

اليوم العالمي لسرطان الأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبراج الرياض تكتسي بالذهبي.. تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال
سبق

اكتسى عددٌ من المباني والمرافق في مدينة الرياض باللون الذهبي؛ تزامناً بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ومع الحملة التي أطلقتها جمعية سند الخيرية تحت شعار "سند لأطفالنا".

وشاركت عدة جهات في إضاءة مبانيها؛ كهيئة تطوير بوابة الدرعية، من خلال إضاءة قصر سلوى وقصر طريف باللون والشريط الذهبيين، وقدّمت مدينة الرائدة الرقمية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرضاً بالإضاءة والتصاميم عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال، إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي، كما شاركت عدة أبراج تابعة للقطاع الخاص.

تأتي هذه المناسبة ضمن الحملة التي تستمر شهراً كاملاً من بداية فبراير لتعريف المجتمع بماهية سرطان الأطفال، إضافة إلى التوعية حول التعامل مع المرض الذي يصاب به 1000 طفل سنوياً في المملكة، والتذكير باليوم العالمي لسرطان الأطفال في الخامس عشر من فبراير.

وأوضحت مدير عام جمعية سند الخيرية ريم الحجيلان؛ أن الجمعية بمشاركة أكثر من 60 جهة من الداعمين من الأعضاء والشركاء والمتبرعين، قدمت خدمات متميزة لعام 2022، كما قدّم برنامج سند التعليمي خدماته داخل مراكز الأورام وعن بُعد استفاد منها 2380 من أطفال الجمعية.

وأضافت، أن برنامج الدعم المعنوي الذي تقدّمه الجمعية استطاع تقديم ورش مساندة لأسر الأطفال واستفادت منها 615 أسرة، فيما جرى دعم أمهات الأطفال المصابين بالسرطان من خلال مجموعات الدعم.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
01:58 PM

أبراج الرياض تكتسي بالذهبي.. تزامناً مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال

تجاوباً مع حملة جمعية سند الخيرية تحت شعار "سند لأطفالنا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اكتسى عددٌ من المباني والمرافق في مدينة الرياض باللون الذهبي؛ تزامناً بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، ومع الحملة التي أطلقتها جمعية سند الخيرية تحت شعار "سند لأطفالنا".

وشاركت عدة جهات في إضاءة مبانيها؛ كهيئة تطوير بوابة الدرعية، من خلال إضاءة قصر سلوى وقصر طريف باللون والشريط الذهبيين، وقدّمت مدينة الرائدة الرقمية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرضاً بالإضاءة والتصاميم عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال، إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي، كما شاركت عدة أبراج تابعة للقطاع الخاص.

تأتي هذه المناسبة ضمن الحملة التي تستمر شهراً كاملاً من بداية فبراير لتعريف المجتمع بماهية سرطان الأطفال، إضافة إلى التوعية حول التعامل مع المرض الذي يصاب به 1000 طفل سنوياً في المملكة، والتذكير باليوم العالمي لسرطان الأطفال في الخامس عشر من فبراير.

وأوضحت مدير عام جمعية سند الخيرية ريم الحجيلان؛ أن الجمعية بمشاركة أكثر من 60 جهة من الداعمين من الأعضاء والشركاء والمتبرعين، قدمت خدمات متميزة لعام 2022، كما قدّم برنامج سند التعليمي خدماته داخل مراكز الأورام وعن بُعد استفاد منها 2380 من أطفال الجمعية.

وأضافت، أن برنامج الدعم المعنوي الذي تقدّمه الجمعية استطاع تقديم ورش مساندة لأسر الأطفال واستفادت منها 615 أسرة، فيما جرى دعم أمهات الأطفال المصابين بالسرطان من خلال مجموعات الدعم.

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