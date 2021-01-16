النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مدينة عربية وحيدة بقائمة أفضل مدن العالم.. تعرَّف عليها

لندن في المركز الأول

كشفت دراسة لموقع ويجو الإلكتروني العالمي، المتخصص في حجوزات السفر، أكثر مدن العالم المصورة على منصة إنستغرام.

وجاءت المدن بالترتيب الآتي:

تصدرت لندن لائحة المدن؛ إذ ظهر لها 118 مليون صورة، ثم باريس مع 101 مليون صورة، ثم مدينتا نيس الفرنسية ونيويورك اللتان جمعتا على التوالي 87 مليونًا و83 مليون صورة، في حين جاءت دبي في المرتبة الخامسة، وهي المدينة العربية الوحيدة التي جاءت بالقائمة.

وحول هذا الموضوع يقول مأمون حمدان، المدير العام لوكالة "ويغو" للسياحة والسفر (فرع الشرق الأوسط والهند): "إن دبي هي المدينة العربية الوحيدة التي صُنفت في الدرجة الخامسة".

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
شاهد.. مدينة عربية وحيدة بقائمة أفضل مدن العالم.. تعرَّف عليها
سبق

كشفت دراسة لموقع ويجو الإلكتروني العالمي، المتخصص في حجوزات السفر، أكثر مدن العالم المصورة على منصة إنستغرام.

وجاءت المدن بالترتيب الآتي:

تصدرت لندن لائحة المدن؛ إذ ظهر لها 118 مليون صورة، ثم باريس مع 101 مليون صورة، ثم مدينتا نيس الفرنسية ونيويورك اللتان جمعتا على التوالي 87 مليونًا و83 مليون صورة، في حين جاءت دبي في المرتبة الخامسة، وهي المدينة العربية الوحيدة التي جاءت بالقائمة.

وحول هذا الموضوع يقول مأمون حمدان، المدير العام لوكالة "ويغو" للسياحة والسفر (فرع الشرق الأوسط والهند): "إن دبي هي المدينة العربية الوحيدة التي صُنفت في الدرجة الخامسة".

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:24 PM

شاهد.. مدينة عربية وحيدة بقائمة أفضل مدن العالم.. تعرَّف عليها

لندن في المركز الأول

A A A
خالد خليل - الرياض
4
8,301

كشفت دراسة لموقع ويجو الإلكتروني العالمي، المتخصص في حجوزات السفر، أكثر مدن العالم المصورة على منصة إنستغرام.

وجاءت المدن بالترتيب الآتي:

تصدرت لندن لائحة المدن؛ إذ ظهر لها 118 مليون صورة، ثم باريس مع 101 مليون صورة، ثم مدينتا نيس الفرنسية ونيويورك اللتان جمعتا على التوالي 87 مليونًا و83 مليون صورة، في حين جاءت دبي في المرتبة الخامسة، وهي المدينة العربية الوحيدة التي جاءت بالقائمة.

وحول هذا الموضوع يقول مأمون حمدان، المدير العام لوكالة "ويغو" للسياحة والسفر (فرع الشرق الأوسط والهند): "إن دبي هي المدينة العربية الوحيدة التي صُنفت في الدرجة الخامسة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,976
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,020

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة