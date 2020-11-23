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فعال للجميع ومن الجرعة الأولى.. بريطانيا: توزيع لقاح "أسترازينيكا" يناير المقبل

وزير الصحة: سيكون التوزيع على نطاق واسع مطلع العام المقبل.. فعاليته 90%

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، توزيع لقاح "أسترازينيكا" التابع لأكسفورد على نطاق واسع اعتبارًا من يناير المقبل؛ مشيرًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" فعال للجميع ومن الجرعة الأولى.

وأكد هانكوك، في تصريحات اليوم الاثنين، فعالية اللقاح بنسبة 90%.

وكانت جامعة أكسفورد قد أعلنت أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%؛ منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

وقالت أكسفورد، إنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر؛ معلنة تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل إلى 3 مليار جرعة بداية 2021.

ووفق "رويترز" قال الدكتور أندرو بولارد الخبير في عدوى الأطفال والمناعة في جامعة أكسفورد: إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التي أجريت في مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل؛ وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقًا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف؛ لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.

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فعال للجميع ومن الجرعة الأولى.. بريطانيا: توزيع لقاح "أسترازينيكا" يناير المقبل
سبق

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، توزيع لقاح "أسترازينيكا" التابع لأكسفورد على نطاق واسع اعتبارًا من يناير المقبل؛ مشيرًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" فعال للجميع ومن الجرعة الأولى.

وأكد هانكوك، في تصريحات اليوم الاثنين، فعالية اللقاح بنسبة 90%.

وكانت جامعة أكسفورد قد أعلنت أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%؛ منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

وقالت أكسفورد، إنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر؛ معلنة تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل إلى 3 مليار جرعة بداية 2021.

ووفق "رويترز" قال الدكتور أندرو بولارد الخبير في عدوى الأطفال والمناعة في جامعة أكسفورد: إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التي أجريت في مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل؛ وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقًا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف؛ لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
11:32 AM

فعال للجميع ومن الجرعة الأولى.. بريطانيا: توزيع لقاح "أسترازينيكا" يناير المقبل

وزير الصحة: سيكون التوزيع على نطاق واسع مطلع العام المقبل.. فعاليته 90%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، توزيع لقاح "أسترازينيكا" التابع لأكسفورد على نطاق واسع اعتبارًا من يناير المقبل؛ مشيرًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" فعال للجميع ومن الجرعة الأولى.

وأكد هانكوك، في تصريحات اليوم الاثنين، فعالية اللقاح بنسبة 90%.

وكانت جامعة أكسفورد قد أعلنت أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%؛ منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

وقالت أكسفورد، إنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر؛ معلنة تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل إلى 3 مليار جرعة بداية 2021.

ووفق "رويترز" قال الدكتور أندرو بولارد الخبير في عدوى الأطفال والمناعة في جامعة أكسفورد: إن علماء الجامعة يتوقعون إعلان نتائج التجارب التي أجريت في مراحل متأخرة من لقاح فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد مع بداية العام المقبل؛ وذلك أثناء مناقشة آخر نتائج الفريق.

ووفقًا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد عالم أكسفورد أن البحث تباطأ بسبب انخفاض معدلات الإصابة خلال الصيف؛ لكن تجارب المرحلة الثالثة تجمع الآن البيانات اللازمة للإبلاغ عن النتائج مع ظهور موجة متجددة من الوباء تضرب البلدان حولها.

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