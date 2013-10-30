أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-30 أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.



30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 06:34 PM

اخر تعديل 30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442 07:14 PM

السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية" دعت الله أن يرحم القتلى ويمنّ بالشفاء على المصابين





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أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

