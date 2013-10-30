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السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

دعت الله أن يرحم القتلى ويمنّ بالشفاء على المصابين

أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"
سبق

أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
06:34 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
07:14 PM

السعودية تعرب عن ألمها لمقتل وإصابة العشرات بزلزال "أزمير التركية"

دعت الله أن يرحم القتلى ويمنّ بالشفاء على المصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
2,059

أعربت المملكة العربية السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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