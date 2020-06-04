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"تقويم التعليم": انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد، اليوم الخميس، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم ٢٤٧ ألف طالب؛ حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.

وأشارت "الهيئة" في بيان لها إلى أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار، وأرجعت هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.

وأشارت الهيئة إلى كامل استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 16 و17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أي إشكاليات تقنيّة خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.

وتعتزم "الهيئة" تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًّا باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة، أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد.

وقالت الهيئة إنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنيّة في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.

هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم": انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح
سبق

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد، اليوم الخميس، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم ٢٤٧ ألف طالب؛ حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.

وأشارت "الهيئة" في بيان لها إلى أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار، وأرجعت هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.

وأشارت الهيئة إلى كامل استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 16 و17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أي إشكاليات تقنيّة خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.

وتعتزم "الهيئة" تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًّا باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة، أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد.

وقالت الهيئة إنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنيّة في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
09:29 PM

"تقويم التعليم": انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد، اليوم الخميس، بنجاح بنسبة مشاركة بلغت 96٪ من الطلبة الذين حملوا الاختبار من عدد الطلبة المسجلين الذين بلغ عددهم ٢٤٧ ألف طالب؛ حيث تمكّن الطلبة من تثبيت منصة البرنامج، وتحميل الاختبار التجريبي، وتنفيذه وتسليمه بنجاح.

وأشارت "الهيئة" في بيان لها إلى أن الهدف من فترة التجريب هو التأكد من جاهزية الطلبة لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار، وأرجعت هذا النجاح إلى جدية الطلبة، وقدراتهم في التعامل مع التقنية.

وأشارت الهيئة إلى كامل استعداداتها لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بُعد، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 16 و17- شوال 1441هـ، بالإضافة إلى يوم 27 شوال، للطلبة الذين واجهتهم أي إشكاليات تقنيّة خلال فترة الاختبار التجريبي أو الفعلي.

وتعتزم "الهيئة" تنفيذ الاختبار التحصيلي حضوريًّا باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم خلال الفترة 16-26 شوال لعام 1441، لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية اللازمة، أو لمن يرغب في تأدية الاختبار الحضوري لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد.

وقالت الهيئة إنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنيّة في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد.

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