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"الشورى" يطالب "الموارد البشرية" بخطة حول الوظائف المشغولة بغير السعوديين

دعا الوزارة إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، وزارة الموارد، بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

وقال المجلس: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لمناطق المملكة كافة.

وأضاف: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

وأردف "الشورى": يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.

وطالب المجلس بضرورة قيام الوزارة بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أيّ خطر قد يتعرّضون له، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د. حسين الشريف، أخذت اللجنة بمضمونها.

وأضاف: على وزارة الموارد إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو الشورى د. ناصح البقمي.

وأردف المجلس: يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في الوقت نفسه وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو الشورى رائدة أبو نيان.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "الموارد البشرية" بخطة حول الوظائف المشغولة بغير السعوديين
سبق

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، وزارة الموارد، بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

وقال المجلس: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لمناطق المملكة كافة.

وأضاف: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

وأردف "الشورى": يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.

وطالب المجلس بضرورة قيام الوزارة بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أيّ خطر قد يتعرّضون له، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د. حسين الشريف، أخذت اللجنة بمضمونها.

وأضاف: على وزارة الموارد إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو الشورى د. ناصح البقمي.

وأردف المجلس: يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في الوقت نفسه وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو الشورى رائدة أبو نيان.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:35 PM

"الشورى" يطالب "الموارد البشرية" بخطة حول الوظائف المشغولة بغير السعوديين

دعا الوزارة إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، وزارة الموارد، بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

وقال المجلس: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لمناطق المملكة كافة.

وأضاف: على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

وأردف "الشورى": يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.

وطالب المجلس بضرورة قيام الوزارة بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أيّ خطر قد يتعرّضون له، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د. حسين الشريف، أخذت اللجنة بمضمونها.

وأضاف: على وزارة الموارد إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو الشورى د. ناصح البقمي.

وأردف المجلس: يجب على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في الوقت نفسه وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو الشورى رائدة أبو نيان.

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