دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم قادة دول العالم إلى الإعلان عن تعهدات طموحة في مواجهة التغييرات المناخية. وأكد جونسون في لقاء صحفي قبيل انطلاق جلسة قادة دول العالم في اليوم الثاني للقمة "أن القادة بحاجة إلى الانتقال من الطموح إلى العمل لإبطاء الاحتباس الحراري". ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنه لم يتبقَّ الكثير من الوقت قبل أن يصل العالم إلى مرحلة حرجة في مواجهة التغييرات المناخية، محذراً من أن التوصل إلى اتفاق طموح خلال القمة لا يزال حتى هذه اللحظة أمراً غير مؤكد. ومن المتوقع أن يصدر القادة بنهاية جلسة اليوم بيانات تشرح الخطوات التي اتخذتها بلدانهم حتى الآن في مجال محاربة التغييرات المناخية وتخفيض الاحتباس الحراري.

جونسون يدعو قادة العالم للانتقال من مرحلة الطموح إلى العمل من أجل مواجهة التغييرات المناخية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-01 دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم قادة دول العالم إلى الإعلان عن تعهدات طموحة في مواجهة التغييرات المناخية.

وأكد جونسون في لقاء صحفي قبيل انطلاق جلسة قادة دول العالم في اليوم الثاني للقمة "أن القادة بحاجة إلى الانتقال من الطموح إلى العمل لإبطاء الاحتباس الحراري".

ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنه لم يتبقَّ الكثير من الوقت قبل أن يصل العالم إلى مرحلة حرجة في مواجهة التغييرات المناخية، محذراً من أن التوصل إلى اتفاق طموح خلال القمة لا يزال حتى هذه اللحظة أمراً غير مؤكد.

ومن المتوقع أن يصدر القادة بنهاية جلسة اليوم بيانات تشرح الخطوات التي اتخذتها بلدانهم حتى الآن في مجال محاربة التغييرات المناخية وتخفيض الاحتباس الحراري.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443 03:12 PM

جونسون يدعو قادة العالم للانتقال من مرحلة الطموح إلى العمل من أجل مواجهة التغييرات المناخية محذراً من أن التوصل إلى اتفاق طموح خلال القمة لا يزال حتى هذه اللحظة أمراً غير مؤكد





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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم قادة دول العالم إلى الإعلان عن تعهدات طموحة في مواجهة التغييرات المناخية.

وأكد جونسون في لقاء صحفي قبيل انطلاق جلسة قادة دول العالم في اليوم الثاني للقمة "أن القادة بحاجة إلى الانتقال من الطموح إلى العمل لإبطاء الاحتباس الحراري".

ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنه لم يتبقَّ الكثير من الوقت قبل أن يصل العالم إلى مرحلة حرجة في مواجهة التغييرات المناخية، محذراً من أن التوصل إلى اتفاق طموح خلال القمة لا يزال حتى هذه اللحظة أمراً غير مؤكد.

ومن المتوقع أن يصدر القادة بنهاية جلسة اليوم بيانات تشرح الخطوات التي اتخذتها بلدانهم حتى الآن في مجال محاربة التغييرات المناخية وتخفيض الاحتباس الحراري.